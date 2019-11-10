رغم السقوط أمام ليستر سيتي.. آرسنال يجدد الثقة في مدربه أوناي إيمري

أصبح مستقبل الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، غير واضح، عقب الخسارة أمام ليستر سيتي، أمس السبت، بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضعت الخسارة المدرب الإسباني تحت ضغط كبير في ظل مطالبة الجماهير بإقالته من منصبه وتعيين مدير فني جديد لإنقاذ الموسم.

دعم مفاجئ

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية، إن إدارة آرسنال استقرت على موقفها من استمرار إيمري في قيادة الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن آرسنال لا يعتزم التفريط في خدمات مدربه الإسباني، مفضلاً منحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت ”ديلي ستار“، أن مسؤولي النادي اللندني يرون أن هناك تحسناً واضحاً في أداء الفريق، على الرغم من الخسارة أمام ليستر سيتي.

وترى إدارة آرسنال أن التطور في مستوى الفريق، دليل على أنهم يسيرون في الطريق الصحيح.

كما أن إيمري أعرب عقب خسارة لقاء ليستر عن ثقته الكاملة في دعم إدارة ”الغانرز“ له كمدرب.

ثقة إيمري

وقال أوناي إيمري في تصريحات صحفية: ”بالنسبة لي كمدرب، يتعلق الأمر بالتحسن والتطور المستمر للاعبي الفريق“.

وأضاف: ”لقد تحدث مع الإدارة، بشأن ضرورة التحلي بالهدوء والصبر، واستعادة الثقة في الفريق، نحن نمتلك الكثير من اللاعبين صغار السن، هم يتطورون معنا، أعلم أننا نتلقى الكثير من الانتقادات، لكنها وظيفتي“.

وأكمل: ”لقد مررت كثيراً بمثل هذه اللحظات، لكنني تجاوزتها بالعمل على اكتساب الثقة، والتكاتف جميعاً مع النادي واللاعبين“.

مطلب جماهيري

على الجانب الآخر، أصبحت إقالة المدير الفني الإسباني للغانرز مطلباً جماهيرياً، ويبتعد فريق آرسنال بثماني نقاط عن المراكز الأربعة المؤهلة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

لويس إنريكي

على الجانب الآخر، تؤكد تقارير إنجليزية أن آرسنال بدأ بالفعل التحرك لاختيار مدير فني بدلًا من إيمري.

وحسب صحيفة ”الكونفدنسيال“ فقد أجرت إدارة الغانرز عبر المدير الرياضي راؤول سانليهي مفاوضات رسمية مع لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا.

وكان المدرب الإسباني صاحب الـ49 عاماً حصد تسعة القاب مع برشلونة خلال ثلاثة مواسم مع الفريق.

ونجح إنريكي في قيادة الفريق الكتالوني لتحقيق الثلاثية في أول مواسمه مع البلوغرانا.

وأشارت صحيفة ”مترو“ الإنجليزية إلى أن لويس إنريكي كان ضمن المرشحين لقيادة الغانرز في وقت سابق.

وكان إنريكي أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق للفريق اللندني.

يذكر أن لويس إنريكي تولي مهمة تدريب المنتخب الإسباني لفترة قصيرة، قبل أن يستقيل لظروف وفاة ابنته في التاسعة من عمرها بعد صراع مع المرض.

جوزيه مورينيو

وفي ذات الإطار، يظهر اسم البرتغالي جوزيه مورينيو كأحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق خلفاً لإيمري.

وقالت صحيفة ”تايمز“ الإنجليزية، إن المدير الرياضي لآرسنال قد التقى بالفعل بمورينيو للحديث حول تعيينه كمدرب للفريق، قبل أن ينفي النادي اللندني هذه التقارير في وقت لاحق.