مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة لاعبه السابق بـ70 مليون جنيه إسترليني

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي محاولاته الجادة لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات المقبلة، في ظل الوضعية الصعبة التي يمرّ بها حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في المسابقة، وهو بعيد تمامًا عن المنافسة أو حتى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن انتصر المانيو في 3 مباريات فقط، وتعادل في 4 وخسر مثلها، ويواجه اليوم فريق برايتون على ملعب ”أولد ترافورد“.

عودة زاها؟

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الإيفواري الدولي ولفريد زاها، نجم هجوم نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة تماماً لتلبية طلبات إدارة كريستال بالاس، ودفع 70 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم زاها.

ويعاني النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بشدة من الحالة الهجومية المتراجعة للفريق، خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي مطلع الموسم الجاري، وعدم تعويض رحيله بمهاجم آخر.

وأحرز مانشستر يونايتد 13 هدفاً فقط في 11 مباراة خاضها في البريمييرليغ، ويُعتبر من أضعف خطوط الهجوم في المسابقة بأكملها.

وسبق أن ارتدى ولفريد زاها قميص مانشستر يونايتد في عام 2013، إلا أن المدرب السابق ديفيد مويس لم يكن مقتنعا بإمكانات اللاعب، وتمت إعارته مراراً إلى كريستال بالاس وكارديف سيتي، قبل بيعه نهائياً إلى الأول في عام 2015 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وكان زاها قريباً من الرحيل عن كريستال بالاس بنهاية الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي رفضت بيعه؛ ما أثّر كثيراً على مستواه، حيث خاض الموسم الحالي 13 مباراة دون أن يسجل أي أهداف.

ودخل نادي مانشستر يونايتد في سباق شرس مع نادي ليفربول من أجل ضم المهاجم تيمو فيرنر، لاعب نادي لايبزيغ الألماني.

ويعتبر فيرنر، البالغ من العمر 23 عاماً، أحد الأهداف السابقة والحالية لنادي ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ومتصدر الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ حالياً، وسط تقارير حول رغبة مسؤولي الريدز في حسم الصفقة خلال سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الشتوي، في يناير 2020.

طلب سولشاير

إلا أن النرويجي أولي غونار سولشاير طلب من مسؤولي مانشستر يونايتد التحرك الجاد لحسم صفقة فيرنر في ميركاتو الشتاء، حسب ما أكدته صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سولشاير أكد ضرورة التعاقد مع فيرنر، في ظل العقم الهجومي الشديد الذي يعاني منه المانيو.

وأكدت ”إكسبريس“ أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لدفع 27 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع ناديه لايبزيغ.

وكان فيرنر قريباً من الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، إلا أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة؛ ما أصاب اللاعب بحالة من الإحباط الشديد.

وتبلغ القيمة التسويقية للألماني فيرنر 65 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.