سوشيال ميديا الرياضة: فان دايك في القصر الملكي.. وفينالدوم يستعد لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالموسيقى

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فان دايك في القصر الملكي

نشر الهولندي فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل قصر نورديندي.

وعلّق اللاعب: ”إنه لشرف لي أن أتلقى دعوة إلى قصر نورديندي من قبل الملك والملكة هذا الأسبوع لتناول طعام الغداء، يوم خاص حقًا، شكرًا لاستضافتي وكان لي شرف أن أكون محاطًا بعدد كبير من الضيوف الموقرين“.

بويول يبحث عن حارس مرمى في باكستان

نشر كارلوس بويول، مدافع نادي برشلونة السابق، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة لويس فيجو وكاكا وأنيلكا لاعبا نادي ريال مدريد السابقين.

وعلّق بويول قائلًا: ”مرحبا بك في باكستان، نحتاج إلى حارس مرمى من تختار؟“.

سيرجي غنابري طباخ البايرن

داعبت صفحة نادي بايرن ميونخ الألماني، على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ سيرجي غنابري لاعب الفريق.

ونشرت الصفحة صورة من احتفال اللاعب مع زميله آلابا بهدفه في شباك بروسيا دورتموند، وأظهرت الصفحة غنابري وهو يمسك بطبق طعام، وعلقت: ”غنابري يطبخ مرة أخرى“.

إبراهيموفيتش في حملة دعائية جديدة

شارك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في حملة دعائية لإحدى شركات التلفاز من خلال فيديو له نشره عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وعلّق اللاعب السويدي: ”جودة الصورة الحائزة على جوائز في ضوء الشمس المباشر والظلام الكامل“.

فينالدوم يستعد للقاء الأحد بالموسيقى

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يستمع للموسيقي قبل لقاء الغد الحاسم أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وعلّق لاعب الريدز على الصورة قائلًا: ”أحتاج إلى بعض الموسيقى الجيدة حقًا للاستعداد للغد“.

مونت: الفوز السادس أفضل ختام قبل الاستراحة الدولية

نشر ماسون مونت، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز البلوز بهدفين دون رد.

وعلّق لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، قائلًا: ”تحقيق الفوز السادس على التوالي طريقة رائعة للذهاب إلى استراحة الدولية“.

6 prem wins on the bounce! Great way to go into the International break! ???? #CFC pic.twitter.com/h8gIahXhuZ — Mason Mount (@masonmount_10) November 9, 2019

كهربا يهنئ الجماهير بالمولد النبوي الشريف

حرص المصري محمود كهربا لاعب نادي ديبورتيفو آفيس البرتغالي، على توجيه التهنئة لجماهيره بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ونشر اللاعب تغريدة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاةُ ربي والسلامُ معطرًا يا خاتمَ الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنتَ مطهرًا، لك يا رسول الله صدقُ محبةٍ وبفيضها شهِد اللسانُ وعبرًا.. كل عام وأنتم بحير بمناسبة مولد النبوى الشريف.