جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف تامي أبراهام في مباراة تشيلسي وكريستال بالاس (صورة)

واصل تامي أبراهام، مهاجم فريق تشيلسي، تألقه وحقق رقمًا مميزًا أمام كريستال بالاس، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أبراهام هدف تشيلسي الأول في المباراة، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 10 ببطولة الدوري، ليتساوى مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي في المركز الأول، ويأتي خلفهما سيرجيو أغوير نجم مانشستر سيتي برصيد 9 أهداف.

وقالت شبكة ”أوبتا“ المختصة بالأرقام والإحصائيات: ”تامي أبراهام ثاني أصغر لاعب يصل إلى عدد زوجي من الأهداف مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأضافت: ”أبراهام حقق هذا الرقم في عمر الـ22 عامًا، و38 يومًا، بعد آريين روبن الذي حقق ذلك في عمر الـ21 عامًا و342 يومًا“.

وحقق نادي تشيلسي انتصارًا مهمًا على كريستال بالاس بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل هدفي تشيلسي كل من تامي أبراهام (52) وكريستيان بوليسيتش (79).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 15 في المركز التاسع.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 52، بعدما مرر ويليان كرة سحرية لأبراهام لينفرد بالمرمى، ويسدد كرة أرضية زاحفة سكنت شباك الحارس جوايتا.

وأطلق بوليسيتش رصاصة الرحمة على كريستال بالاس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعدما تابع تسديدة من قبل باتشواي اصطدمت بدفاعات كريستال، لتتمهد أمامه في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد رأسية سكنت الشباك.