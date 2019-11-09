تشيلسي يحقق انتصارًا ثمينًا على كريستال بالاس ويرتقي ثانيًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق نادي تشيلسي انتصارًا مهمًا على كريستال بالاس بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي تشيلسي كل من تامي أبراهام (52) وكريستيان بوليسيتش (79).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 15 في المركز التاسع.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 52، بعدما مرر ويليان كرة سحرية لأبراهام لينفرد بالمرمى، ويسدد كرة أرضية زاحفة سكنت شباك الحارس جوايتا.

وأطلق بوليسيتش رصاصة الرحمة على كريستال بالاس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعدما تابع تسديدة من قبل باتشواي اصطدمت بدفاعات كريستال، لتتمهد أمامه في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد رأسية سكنت الشباك.