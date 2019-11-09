فينغر: رومينيغه تواصل معي لتدريب بايرن ميونخ

ناقض المدرب الفرنسي آرسين فينغر رواية نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بتأكيده أن الأخير هو من تواصل معه بداية لمعرفة ما إذا كان راغبًا في تولي تدريبه خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش.

وكان النادي البافاري المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، قد أشار هذا الأسبوع إلى أنه رفض عرضًا من المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي، للإشراف عليه في أعقاب إعفاء كوفاتش من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

لكن فينغر (70 عامًا) أكد أن الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه هو من بادر إلى التواصل معه.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: ”دعوني أوضح هذه القصة لأنها قصة مفاجئة“.

وتابع: ”ماذا حصل؟ طرح اسمي بشكل مفاجئ، من دون أن تكون لي أي علاقة بذلك، بعد ظهر الأربعاء، اتصل بي رومينيغه، ولم أكن قادرًا على الرد على اتصاله، من باب التهذيب، عاودت الاتصال به، وكان في سيارته متجهًا إلى مباراة بايرن ضد أولمبياكوس“ اليوناني في الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها بايرن بثنائية نظيفة.

وتابع: ”تحدثنا لبعض الوقت، أربع أو خمس دقائق، وقال لي إنه أوكل إلى (المساعد السابق لكوفاتش هانز-ديتر) فليك مسؤولية أن يكون المدرب للمباراتين المقبلتين“، في إشارة إلى مباراة أولمبياكوس، والمباراة المرتقبة ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، اليوم السبت.

وأضاف: ”سألني عما إذا كنت مهتمًا لأنهم يبحثون عن مدرب، وأجبته بأني لم أفكر بالموضوع، أحتاج إلى بعض الوقت للتفكير بالموضوع“، مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على التواصل مجددًا ”الأسبوع المقبل“.

وشدد فينغر على أن ”هذه هي الرواية الحقيقية“.

وطرحت وسائل الإعلام الألمانية أسماء عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن بعد كوفاتش، بينما فينغر الذي حظي بمسيرة تدريبية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، كان الجزء الأكبر منها مع نادي آرسنال الإنجليزي الذي أشرف عليه بين العامين 1996 و2018، وحقق معه نجاحات كبيرة أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس إنجلترا سبع مرات.