صراع إنجليزي قوي بين ليفربول وآرسنال على ضم نجم أياكس الهولندي

جذب الدولي الهولندي كوينسي بروميس، نجم أياكس الهولندي، أنظار فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه اللافت أمام تشيلسي في اللقاء الذي جمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء الماضي.

ونجح بروميس في قيادة أياكس للتقدم على تشيلسي في ملعب ”ستامفورد بريدج“ بنتيجة 4-1، قبل أن يعود البلوز لتعديل النتيجة في اللقاء التاريخي الذي انتهى برباعية لكل منهما.

صراع إنجليزي

وقالت صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية: إن ما يقدمه بروميس منذ بداية الموسم وضعه على رادار فريقي ليفربول وآرسنال.

وفتح النجم الهولندي الباب أمام انتقاله إلى أحد فرق البريمييرليغ في الموسم المقبل بعد تصريحاته عقب نهاية مباراة أياكس وتشيلسي.

وقال بروميس: ”بالنسبة لي إذا حصلت على فرصة للعب في إنجلترا، فقد أفعل ذلك في المستقبل“.

وكان بروميس قد انتقل الموسم الماضي من سبارتاك موسكو إلى صفوف إشبيلية الإسباني، إلا أنه لم يستمر في الليغا الإسبانية سوى لموسم واحد فقط.

وعاد بروميس ناشئ أياكس السابق إلى ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة تقدر قيمتها بـ 14 مليون جنيه إسترليني.

وظهر الجناح الأيسر الهولندي بمستوى متميز هذا الموسم مع أياكس، حيث سجل 11 هدفًا وصنع ثلاثة أهداف أخرى خلال 17 مباراة لعبها حتى الآن.

اهتمام قديم

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية: إن اهتمام مسؤولي ليفربول بالتعاقد مع كوينسي بروميس ليس جديدًا.

وحاول ليفربول التعاقد مع اللاعب قبل ثلاثة مواسم ليشغل مركز الدولي السنغالي ساديو ماني الذي كان يستعد للسفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، كما عانى الفريق وقتها من غياب الثلاثي كوتينيو وداني إينغز ودانييل ستوريدج.

ويحاول الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، التعاقد مع بروميس منذ كان مدربًا لفريق بروسيا دورتموند الألماني قبل سنوات.

ويرى المدرب الألماني أن قدرات بروميس التهديفية ستشعل المنافسة بينه وبين الثلاثي فيرمينيو وساديو ماني ومحمد صلاح.

بديل بيبي

على الجانب الآخر، يراقب مسؤولو فريق آرسنال اللاعب عن كثب، بعد تألقه خلال الموسم الجاري.

وتسعى إدارة الغانرز لتدعيم مركز الجناح، خاصة في ظل تراجع مستوى الإيفواري نيكلاس بيبي المنضم الصيف الماضي لصفوف الفريق.

وسجل بيبي هدفًا وحيدًا حتى الآن مع آرسنال في الدوي الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله قادمًا من فريق ليل الفرنسي.

ويعاني فريق آرسنال خلال الفترة الحالية من تراجع واضح على مستوى الأداء والنتائج.

الصفقة المستحيلة

وكانت تقارير إنجليزية قد ربطت ليفربول بالتفاوض مع أكثر من اسم في سوق الانتقالات وعلى رأسهم غادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأكد يورغن كلوب أنه حاول بالفعل التعاقد مع سانشو بعد رحيله من صفوف مانشستر سيتي إلا أن الصفقة كانت مستحيلة.

كما أغلق المدرب الألماني الباب أمام ضم مبابي بعد أن أكد في تصريحات صحفية أن ليفربول لا يمكنه التعاقد مع النجم الفرنسي.

وقال كلوب: ”لا أرى أي نادٍ في الوقت الحالي يمكنه شراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.. لا أرى أي نادٍ، هكذا هو الحال. نحن بين الأندية التي لا تستطيع القيام بذلك – الأمر ليس بهذه السهولة“.

وأضاف: ”حسنًا، من وجهة نظر رياضية، لا يوجد الكثير من الأسباب لعدم التعاقد معه إنه لاعب مذهل! الأمر برمته يتعلق بالمال بالطبع. لا فرصة، لا توجد فرصة على الإطلاق“.

وتابع كلوب: “النادي في وضع جيد للغاية. من ناحية المكانة، ربما كانت دائمًا مكانته متميزة، ولكن الآن أعتقد أنه من الأسهل أن تتعاقد مع من تريد من لاعبين“.