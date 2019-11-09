أليسون باكير: ليفربول لا يريد خسارة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي مجددًا

قال أليسون باكير حارس ليفربول، إن فريقه لا يريد تكرار تجربة الموسم الماضي حين خسر الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق طفيف عن مانشستر سيتي، مؤكدًا التطلع للنقاط الثلاث عند استضافة حامل اللقب، غدًا الأحد.

وخسر ليفربول مباراة واحدة في الموسم الماضي، أمام سيتي 1/2، ليفقد لقب الدوري بفارق نقطة واحدة؛ لذا شدد أليسون على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتوسيع فارق النقاط الست في الصدارة.

وذكر الحارس البرازيلي في مقابلة لصحيفة الغارديان: ”في الموسم الماضي كانت التجربة هائلة وتقريبًا مثالية. خسرنا مباراة واحدة وكانت أمام سيتي وندرك أهمية هذا اللقاء للجميع“.

وأضاف: ”في النهاية هي 3 نقاط أخرى مهمة لكن سيتي هو أفضل فريق في الدوري خلال السنوات الماضية ويجب أن نبذل أقصى جهد للفوز“.

وأضاف: ”لا نريد أن نشعر بما شعرنا به الموسم الماضي.. احتلال المركز الثاني بفارق نقطة واحدة. خسرنا خارج ملعبنا من سيتي حين كان بإمكاننا الفوز أو التعادل. يجب بذل كل جهد ممكن إذا أردنا التتويج باللقب“.

وغاب أليسون لأكثر من شهرين بسبب إصابة في ربلة الساق، في اليوم الأول بالموسم أمام نوريتش سيتي وعوضه البديل أدريان.

لكن أليسون قال إنه استغل هذه الفترة للإعداد بعد أن غاب عن فترة التحضير للموسم بسبب مشاركته في كأس كوبا أمريكا حين ساعد البرازيل في تحقيق اللقب.

وتابع: ”بعد الإصابة مباشرة قال الطبيب إنني قد أغيب لـ4 أو 6 أسابيع وبعد إجراء الفحوص تبين أن الإصابة كبيرة والغياب لفترة أطول، الجانب الجيد من الإصابة هو تجهيز نفسي بشكل أفضل لإكمال الموسم لأنني قضيت أربعة أسابيع فقط في العلاج.

وأكمل: ”يمكن اعتبارها فترة إعداد للموسم لم أتمكن من القيام بها سابقًا. أنا في جاهزية تامة الآن وهذا سيساعدني في بقية الموسم“.