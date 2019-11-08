سجن الشخص المُعتدي على أوزيل وكولاشيناتس ثنائي آرسنال 10 سنوات

قضت محكمة، اليوم الجمعة، بالسجن 10 سنوات على الشخص الذي أقدم على محاولة فاشلة لسرقة ثنائي آرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المكون من مسعود أوزيل، وسياد كولاشيناتس، باستخدام أسلحة بيضاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن محكمة هارو كراون قضت بسجن آشلي سميث (30 عامًا) عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني (255440 دولارًا) من ثنائي آرسنال.

وينتظر جوردان نورثاوفر (26 عامًا)، وهو شريك في الجريمة أوقرَّ بتورطه في الهجوم، صدور حكم بشأنه.

ووصف القاضي أيان بورني مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له ”سجل جنائي“ ومعروف لدى الشرطة.

وكان لاعب الوسط الألماني السابق أوزيل يقود سيارته المرسيدس السوداء شمال لندن عندما حاصرها شخصان على دراجة نارية يخفيان وجهيهما بخوذتين في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وأظهر مقطع فيديو مصور المدافع البوسني كولاشيناتس، الذي كان إلى جوار زميله في النادي اللندني، خارج السيارة يقاوم المهاجمين.

وتمت إراحة اللاعبين الاثنين من خوض المباراة الافتتاحية للموسم مع آرسنال.