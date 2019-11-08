شرطة مرسيسايد تمنح ”السيتيزن“ ضمانات أمنية قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

أعلنت شرطة منطقة مرسيسايد، اليوم الجمعة، إطلاق عملية ”شاملة“ للحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف أو حوادث غير مرغوب فيها حين يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول، بعد غد الأحد، في مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي أعرب عن قلقه إزاء سلامة لاعبيه بعد أن ظهرت دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو مشجعي ليفربول للوقوف على الطريق المؤدي إلى ملعب أنفيلد واستقبال حافلة مانشستر سيتي بـ“المشاعل والقوارير والأعلام“.

وتعرضت حافلة سيتي لأضرار في ظروف مماثلة في أبريل/ نيسان 2018 حين وصلت إلى أنفيلد لخوض مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حينها أضاء جمهور ليفربول مشاعل حمراء وقذفوا قوارير وعُبوات المشروبات الغازية تجاه نوافذ الحافلة.

وأُصيب ضابطا شرطة خلال تلك الأحداث، وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامة قدرها 20 ألف يورو (22036 دولارًا) على ليفربول الذي قدم اعتذارًا ”صريحًا“ إلى سيتي.

وقال بول وايت قائد شرطة مرسيسايد في بيان رسمي:“كما هو الحال في أي مباراة، أطلقنا عملية أمنية شاملة وملائمة قبل مباراة الأحد المقبل، وأجرينا اتصالات مع كلا الناديين ومجموعات المشجعين، ونحن على علم بالمنشور الذي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقبال حافلة سيتي، وسارت المباراة الأخيرة بسلاسة ونعمل على ضمان أن تقام هذه المباراة بكل أمان للجميع مع تقليص احتمالات حدوث أي تعطيل للسكان المحليين والطرق“.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن على الجميع تحمل مسؤوليته للحيلولة دون تكرار ما حدث سابقًا.

وأضاف كلوب للصحفيين:“هذه الأمور لا معنى لها، وإذا شعر أي شخص في سيتي بالقلق فهذا خطأ منا، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا، ويجب علينا أن نضمن عدم تكرار حدوث ذلك، ولم نواجه موقفًا مماثلًا منذ ذلك الحين وهذا أمر إيجابي، وحضور الجمهور إلى ملعب أنفيلد مهم لكن دون تجاوز الحدود“.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي إن الشرطة كانت على علم أيضًا في المرة الأخيرة التي تعرضت فيها حافلة الفريق للهجوم، معربًا عن أمله ألا يتكرر ما حدث، والشرطة كانت على علم في مباراة دوري أبطال أوروبا ولم تفعل أي شيء، ونأمل أن تكون المباراة رائعة وألا يتكرر ما حدث قبل موسمين“.

ويتفوق ليفربول المتصدر بفارق 6 نقاط على سيتي صاحب المركز الثاني، ولم يخسر ليفربول أي مباراة هذا الموسم حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.