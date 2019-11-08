غوارديولا يعلن غياب البرازيلي إيدرسون عن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي غياب حارسه البرازيلي إيدرسون مورايس عن لقاء القمة أمام المتصدر ليفربول، مؤكدًا ثقته في الحارس الدولي التشيلي كلاوديو برافو.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قد شكك في غياب الحارس البرازيلي عن اللقاء بعد إصابته في لقاء دوري الأبطال أمام أتلانتا وقال: ”أنا متأكد أن إيدرسون سيشارك بنسبة 100 في المائة، شاهدت اللقاء ولم أشاهد أي مشكلة لدى إيدرسون“.

وقال الإسباني بيب غوارديولا: ”سيغيب، لدينا حارس آخر من مستوى كبير، كلاوديو برافو بإمكانه حراسة مرمى الفريق إنه حارس مميز ودولي وليس لدي شكوك“.

وأضاف متحدثًا عن إصابة الحارس البرازيلي: ”كانت إصابة عضلية وقررنا تغييره كي لا نغامر“.

وتحدث المدرب الإسباني عن ثقته في كل لاعبيه قبل اللقاء وخصوصًا الحارس التشيلي وقال: ”لماذا لا يجب علي وضع الثقة في لاعبي فريقي؟ أراه يوميًا في التدريبات، لا نخسر بسبب كلاوديو، البطاقة الحمراء في اللقاء السابق جاءت لكوننا فقدنا الكرة“.

وأضاف مطالبًا باحترامه : ”احترموا اللاعب، إنه حارس من مستوى كبير“.

وتعرض الحارس الدولي التشيلي كلاوديو برافو للطرد خلال لقاء أتلانتا في دوري الأبطال بعدما عرقل مهاجم الفريق المنافس خارج مربع العمليات، وتكلف المدافع كايل والكر بحراسة المرمى في الدقائق الأخيرة.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه ليفربول في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط أجواء مشحونة وتبادل للكلمات بين مدربي الفريقين، كما أن جماهير ليفربول وجهت دعوة لاستقبال حافلة الفريق المنافس بنفس الطريقة التي تمت خلال ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في 2018 وخلاله تمت مهاجمتها.

وطالب مانشستر سيتي بضمانات لعدم مهاجمة حافلته من طرف جماهير ليفربول خلال توجهها لملعب أنفيلد.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي.