مانشستر سيتي يطالب ليفربول بضمان أمن حافلة لاعبيه قبل قمة الأحد المقبل

طالبت إدارة مانشستر سيتي بضمانات قوية لسلامة اللاعبين وعدم تعرض حافلة الفريق لأي اعتداءات أثناء طريقها إلى ملعب ”أنفيلد“ قبل مباراة الناديين الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء الأحد المقبل، إلى ملعب أنفيلد لمتابعة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وجاء طلب السيتي من نظيرتها في ليفربول بالإضافة إلى الجهات الأمنية في المدينة، بعد انتشار ملصقات ورسائل تدعو جماهير ليفربول للتجمع من أجل استقبال حافلة لاعبي مانشستر أثناء طريقها للملعب، لإرهاب الفريق المنافس قبل المواجهة.

وكانت قد تعرضت حافلة مانشستر سيتي في أبريل عام 2018، لاعتداء من قبل العديد من مشجعي ليفربول بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على زجاج الحافلة أثناء توجهها إلى ملعب ”أنفيلد“ معقل ليفربول لخوض إياب ربع نهائي دوري الأبطال والتي خسرها بثلاثية نظيفة.

وأسفر الاعتداء وقتها عن تعطل حافلة السيتي، ليضطر الفريق للبحث عن وسيلة نقل بديلة للعودة إلى مانشستر بعد نهاية اللقاء، ولم تتم محاسبة المتورطين في الهجوم، وتم الاكتفاء ببيان اعتذار صادر من ليفربول.

وستشهد مواجهة الأحد القادم منافسة حامية الوطيس في سباق البريمرليغ بين المتصدر ”الريدز“ و السيتي وصيف الترتيب بفارق 6 نقاط وحامل لقب الدوري الموسم الماضي.

عودة المناوشات

يذكر أن المناوشات، بين الثنائي بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ويورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مبكرًا، قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وعلق يورغن كلوب في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ اليوم الخميس، على إصابة ايدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في مباراة فريقه أمام أتالانتا مساء أمس بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: ”أتوقع مشاركة إيدرسون بنسبة 100% في المباراة أمامنا، لقد شاهد المباراة، ولم أشاهد أي مشكلة لدى إيدرسون“ .

وأضاف المدرب الألماني: ”لقد حدث ما توقعه الجميع بالأمس، وخروجه من ملعب المباراة كان احترازيًا“.

أجواء ساخنة

وكانت أجواء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي قد اشتعلت مبكرًا، عقب نهاية مباراتي الفريقين بالجولة الحادية عشرة للبريمييرليغ يوم السبت الماضي.

ووصف بيب غوارديولا، نجم ليفربول ساديو ماني بأنه يدّعي السقوط للحصول على أخطاء في المباريات.

وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”هذا يحدث كثيرًا، ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية، لأن ماني يملك موهبة استثنائية، في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة“.

ردّ سريع

ولم يتأخر رد الدولي السنغالي ساديو ماني على تصريحات المدرب الإسباني كثيرًا، موضحًا أن تصريحات بيب لم تشغله كثيرًا.

وقال ماني: ”أعتقد أن هذا ذكاء منه للفت انتباه الحكم، لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائمًا“.

وأضاف: ”لم ألفت انتباهي لما قاله؛ لأنه جزء من كرة القدم، لو كان ادعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك، لِمَ لا؟ لكن مدرب يورغن كلوب كان محقًّا، أنا لا أدَّعي السقوط“.

تراجع بيب

في المقابل تراجع المدير الفني لمانشستر سيتي عن تصريحاته، مؤكدًا إنه لم تكن لديه النية لوصف ساديو ماني مهاجم ليفربول بأنه يتعمد السقوط.

وقال بيب: ”ما قام به ليفربول هذا الموسم والموسم الماضي عدة مرات يأتي لأنه يملك جودة أداء عالية تمكنه من القتال حتى النهاية، في بعض الأحيان في الدقيقة 94 أمام ليستر سيتي من ركلة جزاء (خلال الانتصار 2-1) تجد نفسك تهتف.. يا إلهي“.

وأضاف: ”لكن لم تكن لدي النية للقول إن ساديو ماني من هذا النوع من اللاعبين، وحتى في ظل هذا، فإن الحكم وتقنية حكم الفيديو المساعد ستحتسب ركلة جزاء، ربما أكون مخطئًا لأن أفكر أنها لم تكن ركلة جزاء، قال يورغن إنه يعرف ساديو أكثر مني، يورغن يحاول أن يكون إيجابيًا عندما يقول: إن الأمور ليست على هذا النحو“.