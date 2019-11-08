كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن يصدم ليفربول ويختار الانتقال إلى هذا النادي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف الدولي الألماني كاي هافيرتز نجم وسط نادي باير ليفركوزن، من العروض العديدة التي تلقاها للرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ElDesmarque الإسبانية، إن هافيرتز حسم وجهته وقرر الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع الجوهرة الألمانية المتألق حاليًا رفقة فريقه.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن هافيرتز أحد أبرز العناصر الواعدة في القارة الأوروبية، ويحظى بمتابعة العديد من الأندية في القارة العجوز، وعلى رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

وأكدت أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، كان يأمل في ضم هافيرتز إلى صفوف الريدز في الموسم المقبل، إلا أن رغبة اللاعب يبدو أنها حسمت الأمر لصالح ريال مدريد في نهاية المطاف.

وشارك هافيرتز في 15 مباراة هذا الموسم مع بايرليفركوزن، ونجح في إحراز 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، علمًا بأنه يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم والجناح الأيمن.

ويمتد عقد هافيرتز مع ليفركوزن إلى صيف 2022، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا ما يقرب من 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ورغم العروض التي حصل عليها اللاعب خلال الأشهر الماضية، إلا أنه يصر على التركيز مع ليفركوزن ورفع مستواه.

ويؤمن هافيرتز أنه يمتلك ما يمكنه من اللعب لأي فريق خارج ألمانيا.

وقال اللاعب الألماني الشاب في تصريحات نشرتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أعتقد أنني اكتسبت خبرة دولية كافية، من خلال اللعب مع ليفركوزن“.

وأضاف: ”أشعر بالثقة، يمكنني في أي لحظة الانتقال واللعب مع أي فريق آخر خارج ألمانيا“.

بايرن ميونيخ

وعلّق كاي هايفرتز على اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد معه قائلًا: ”ربما هم الفريق الأكبر في ألمانيا، هم يمتلكون الكثير من اللاعبين الشباب الذين حققوا نجاحًا هناك، لكن دعنا ننتظر وسنرى ما سيحدث“.

وأكمل هافيرتز: ”هناك بعض اللاعبين يفضلون البقاء بالقرب من عائلاتهم، لكنني أريد الانتقال إلى بلد آخر، إذا كنت تريد أن تصبح نجمًا في ألمانيا فعليك الانتقال إلى بايرن“.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، آخر التطورات الخاصة بنجم نادي نابولي الإيطالي فابيان رويز، الذي يتألق رفقة ناديه هذا الموسم، وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

رغبة فابيان رويز

وأشارت الصحيفة إلى أن فابيان رويز أبدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، رغم وجود عروض أخرى من أندية برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب.

وأضافت: ”ريال مدريد يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، خاصة أن مسؤولي النادي الملكي أكدوا رغبتهم القوية في ضم اللاعب لتعزيز خط وسط الفريق، خاصة أن طلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد لا يزال من الصعب تحقيقه“.

100 مليون يورو

وتابعت الصحيفة: ”إدارة ريال مدريد مستعدة للوفاء بجميع طلبات دي لورينتس رئيس نابولي لشراء فابيان رويز، وتعلم جيدًا أن المقابل ربما لا يقل عن 100 مليون يورو، وهو مبلغ لن يكون عقبة أمام إتمام الصفقة“.

وشارك فابيان هذا الموسم في 14 مباراة، وأحرز هدفًا وصنع اثنين آخرين، وأصبح لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.