رومينيغه يستبعد آرسين فينغر من المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ

تواصل إدارة بايرن ميونيخ الألماني العمل على حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق في أسرع وقت ممكن.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن قبل أيام إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن، بعد الخسارة الثقيلة أمام اينتراخت فرانكفورت بخماسية في الدوري الألماني.

موقف آرسين فينغر

وربطت عدة تقارير بايرن ميونيخ بالفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، إن فينغر تواصل بشكل رسمي مع كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري مساء أمس الأربعاء.

وأعرب فينغر عن اهتمامه بقيادة بايرن ميونيخ فنيًا خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش.

وأكدت ”بيلد“ أن رومينيغه أوضح أن بايرن ميونيخ يقدر آرسين فينغر كثيرًا من خلال العمل الذي قام به أثناء تدريب الغانرز، إلا أنه ليس أحد الأسماء المرشحة لقيادة البافاري في المرحلة المقبلة.

رغبة فينغر

وقالت الصحيفة الألمانية، إن آرسين فينغر أكد على ترحيبه بالعمل مع هانز فليك المدير الفني المؤقت لبايرن ميونيخ والمساعد السابق لكوفاتش.

كان المدرب الفرنسي البالغ من العمر 70 عامًا، قد أكد في تصريحات تليفزيونية اهتمامه بتدريب البايرن بعد إقالة كوفاتش.

ورد فينغر على سؤال بشأن مدى اهتمامه بتدريب بايرن ميونخ قائلًا: ”بالطبع مهتم، التدريب هو كل حياتي حتى الآن، سيخبرك أي مدرب سبق له العمل في المهنة بنفس الشيء، أنا أفتقد التدريب بشدة“.

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”من ناحية أخرى مباريات كرة القدم والانتصارات وإعداد الفريق للمباريات والشعور بالرضا والشغف المشترك مع اللاعبين، هذا شيء أفتقده بشدة“.

وتابع: ”بالطبع أعمل في التدريب منذ أن كان عمري 33 عامًا وحتى 69 عامًا دون توقف وفي أعلى المستويات في أوروبا، 36 سنة دون توقف، حتى لو ابتعدت عن ذلك فالابتعاد عن الضغوط لمدة عام لم يكن سيئًا للغاية بالنسبة لي.. يقول الأشخاص الذين يعرفونني جيدًا إنني أكثر استرخاءً – وهذا حقيقي“.

مورينيو وأليغري

يظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كأحد أبرز المرشحين لتدريب الفريق البافاري خاصة كونه دون فريق حاليًا.

وأعلن مورينيو في وقت سابق أنه يتعلم الألمانية كما ربطته مصادر إعلامية سابقًا بتدريب بروسيا دورتموند.

وقال المدرب البرتغالي إنه يتعلم الألمانية لإضافتها للغات التي يتقنها، وهي: البرتغالية، والإسبانية، والإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، لكنه لم يستبعد التدريب في ألمانيا.

ويمتاز بايرن ميونخ بمنح الفرصة للمدربين ودعمهم بشكل كبير، وهي الأجواء التي يحبها المدرب البرتغالي.

ودرب مورينيو في: البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، وقد يدخل تجربة ألمانية جديدة في مشواره.

كما أشارت تقارير صحفية إلى دخول ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق، دائرة المرشحين لخلافة كوفاتش.

وأكد موقع ”فوتبول إيطاليا“ أن اليجري يتصدر حاليًا قائمة ترشيحات إدارة بايرن ميونيخ لقيادة الفريق، بعد استبعاد اسم أرسين فينجر، ورفض إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي الرحيل عن فريقه في منتصف الموسم.

خطة بديلة

وذكرت صحيفة ”بيلد“ أن بايرن ميونيخ قد يلجأ للإبقاء على هانز فليك في منصب المدير الفني لفترة أطول.

وقال البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن: ”نحن هادئون، ونعمل بدون ضغط لاختيار المدير الفني المقبل“.

وأضاف:“ هانز فليك هو الرجل المناسب في هذا التوقيت، هو المدير الفني الحالي للفريق“.

ويواجه هانز فليك تحديًا صعبًا في إيجاد علاج سريع لضعف الدفاع لدى حامل اللقب ومنحه الثقة عندما يخوض مباراة القمة أمام ضيفه بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد غد السبت.

وكان فليك قد حقق أول انتصار له مع بايرن مساء أمس الأربعاء، بعد تغلبه على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد.