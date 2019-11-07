ساديو ماني يرد على غوارديولا

قال ساديو ماني إن حكم مباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيضعه تحت المجهر قليلا بسبب حديث المدرب بيب غوارديولا عن ”ادعاء السقوط“ لكن مهاجم السنغالي لا ينوي تغيير أسلوبه.

وتحدث غوارديولا هذا الأسبوع عن أن ماني يدعي السقوط في بعض الأحيان بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول ضد أستون فيلا لهذا السبب لكن مدرب سيتي تراجع عن تصريحاته بعد ذلك.

ويستضيف ليفربول متصدر الدوري منافسه سيتي حامل اللقب في قمة الدوري يوم الأحد وأشار ماني إلى أن موعد اتهامات غوارديولا ليس من قبيل المصادفة.

وأبلغ ماني وسائل إعلام بريطانية ردا على تصريحات غوارديولا ”أعتقد أن هذا ذكاء منه للفت انتباه الحكم لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائما“.

وأوضح المهاجم السنغالي أن هذه التصريحات لم تشغل باله كثيرا.

وأضاف ”لم ألفت انتباهي لما قاله لأنه جزء من كرة القدم. لو كان ادعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك. لما لا؟ لكن مدربي يورغن (كلوب) كان محقا. لا ادعي السقوط“.