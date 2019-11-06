فيتوريا غيماريش يخطف تعادلًا قاتلًا من آرسنال في الدوري الأوروبي (فيديو)

انتهت مباراة فيتوريا غيماريش البرتغالي وضيفه آرسنال الإنجليزي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المواجهة التي أقيمت على ملعب أفونسو هنريكيس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل هدف آرسنال المدافع الألماني شكودرن موستافي في الدقيقة 80، وعادل لفيتوريا جيماريش برونو دوارتي في الدقيقة 91.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أرسنال الأول " موستافي " via @i7S8R pic.twitter.com/BibI5uxlvd — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD1200) November 6, 2019

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في الوقت الذي حصد فيه جيماريش النقطة الأولى، محتلًا المركز الأخير في المجموعة.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 80، فمن مخالفة على حدود منطقة الجزاء، أرسل بيبي عرضية متقنة لموستافي الخالي تمامًا من الرقابة، ليسدد رأسية سكنت شباك الحارس خيسوس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل غيماريش هدف التعادل عن طريق مقصية مميزة من قبل المهاجم دوارتي.