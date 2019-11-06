مانشستر يونايتد ينضم لصراع برشلونة وبايرن ميونيخ على كاي هافيرتز نجم ليفركوزن

تخطط إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، للدخول بكل قوة في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، لدعم الفريق بشكل مميز بعد تراجع النتائج خلال المواسم الأخيرة.

ووضع مسؤولو مانشستر يونايتد، الدولي الألماني كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن الصاعد علي رأس قائمة المطلوبين للانضمام للفريق في الصيف المقبل.

عرض ضخم

وأكدت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، تم تجهيز عرض ضخم لحسم صفقة كاي هافيرتز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورصدت إدارة اليونايتد 80 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول علي خدمات اللاعب الشاب.

وأوضحت ”ميرور“ أنه من المتوقع أن يكون كاي هافيرتز أحد أكثر اللاعبين المطلوبين خلال موسم الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظى نجم باير ليفركوزن باهتمام كبير من العديد من الأندية، علي رأسها فريق برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، بجانب ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

موسم مميز

وقدَّم هافيرتز الموسم الماضي مستوى مميزًا بعد أن سجل 17 هدفاً لفريقه، كما يمتلك هدفين في رصيده خلال الموسم الجاري.

وعلى الرغم من العروض التي حصل عليها اللاعب خلال الأشهر الماضية، إلا انه يصر علي التركيز مع فريقه ليفركوزن ورفع مستواه.

ويؤمن هافيرتز أنه يمتلك ما يمكنه من اللعب لأي فريق خارج ألمانيا.

وقال اللاعب الألماني الشاب في تصريحات نشرتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: “ أعتقد أنني اكتسبت خبرة دولية كافية، من خلال اللعب مع ليفركوزن“.

وأضاف: ”أشعر بالثقة، يمكنني في أي لحظة الانتقال واللعب مع أي فريق آخر خارج ألمانيا“.

بايرن ميونيخ

وعلق كاي هايفرتز على اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد معه قائلاً: “ ربما هم الفريق الأكبر في ألمانيا، هم يمتلكون الكثير من اللاعبين الشباب الذين حققوا نجاحاً هناك، لكن دعنا ننتظر ونر ما سيحدث“.

وأكمل هافيرتز: ”هناك بعض اللاعبين يفضلون البقاء بالقرب من عائلاتهم، لكنني أريد الانتقال إلي بلد أخري، إذا كنت تريد أن تصبح نجمًا في ألمانيا فعليك الانتقال إلي بايرن“.

ألماني آخر

ولا يعد كاي هافيرتز الألماني الوحيد على رادار إدارة مانشستر يونايتد، فالفريق الإنجليزي العريق أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الدولي تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.

ودخل مانشستر يونايتد في سباق شرس مع ليفربول من أجل ضم المهاجم لاعب لايبزيغ الألماني.

ويعتبر فيرنر، البالغ من العمر 23 عاماً، أحد الأهداف السابقة والحالية لنادي ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ومتصدر الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ حالياً، وسط تقارير حول رغبة مسؤولي الريدز في حسم الصفقة خلال سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الشتوي، في يناير 2020.

وطلب أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من إدارة النادي التحرك الجاد لحسم صفقة فيرنر في ميركاتو الشتاء، حسب ما أكدته صحيفة” إكسبريس“البريطانية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن سولشاير أكد ضرورة التعاقد مع فيرنر، في ظل العقم الهجومي الشديد الذي يعانيه المانيو، الذي سجّل لاعبوه 13 هدفاً فقط في 11 مباراة، ولم يجمع الفريق سوى 13 نقطة فقط، يحتل بها المركز العاشر بعيداً تماماً عن المنافسة على اللقب، أو حتى على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بدائل أخرى

ووضع مانشستر يونايتد عدة بدائل لدعم خط هجوم الفريق، لتعويض رحيل البلجيكي لوكاكو والتشيلي اليكسيس سانشيز الصيف الماضي إلي إنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت صحيفة” ديلي ميرور“البريطانية، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض كبير للحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وقالت الصحيفة نقلًا عن” غارديان“إن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة مارتينيز.