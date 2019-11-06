تن هاج: قرارات التحكيم حرمت أياكس من الفوز على تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

اتهم إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام قرارات التحكيم، بأنها كلفت ناديه ضياع الفوز على تشيلسي خلال التعادل المثير 4-4 بعد طرد اثنين من لاعبيه في نقطة تحول بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وكان أياكس متقدمًا 4-2 قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة في المجموعة الثامنة في ستامفورد بريدج إذ أظهر حينها الحكم جيانلوكا روكي إنذارين ضد دالي بليند بسبب ارتكاب زميله جويل فلتمان لمسة يد أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح.

وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.

وقال تن هاج للصحفيين: ”أعتقد أننا لعبنا الليلة بشكل رائع. أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وكنا متقدمين 4-1 و4-2 وأعتقد أننا كنا نسيطر على المباراة ثم في دقيقة واحدة تغير كل شيء“.

وأضاف تن هاج أن بليند تعرض لخطأ قبل أن يتدخل ضد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، في لقطة جعلته ينال الإنذار الثاني، لكن روكي أشار باستمرار اللعب؛ ما تسبب في ركلة الجزاء وطرد اللاعب الآخر فلتمان.

وتابع: ”بعض القرارات لم تكن في مصلحتنا. أعتقد أننا عوقبنا بضع مرات“.

وأكد تن هاج أن ناديه عانى من قرارات خاطئة أيضًا عندما خسر على أرضه 1-صفر أمام تشيلسي الشهر الماضي بينما أشاد بلاعبيه على صناعة الفرص لمحاولة الفوز رغم اللعب بتسعة لاعبين لفترة من الوقت.

وأضاف المدرب الذي قاد أياكس إلى بلوغ قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ”كنا نستحق الفوز الليلة سواء عند اللعب بأحد عشر لاعبًا أو بتسعة“.