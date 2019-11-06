غوارديولا: لم أكن أقصد وصف ماني بأنه يتعمد السقوط

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه لم تكن لديه النية لوصف ساديو ماني مهاجم ليفربول بأنه يتعمد السقوط عقب تصريحات في هذا الشأن مطلع الأسبوع الحالي أغضبت يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وسيلتقي الفريقان في لقاء القمة يوم الأحد المقبل حيث يتقدم ليفربول متصدر جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن سيتي.

وذكر غوارديولا مطلع الأسبوع الحالي أن ماني يتعمد السقوط في بعض الأحيان عقب حصول المهاجم على إنذار في الشوط الأول أمام أستون فيلا بسبب ادعاء السقوط، ورد كلوب بالتركيز على ”الأخطاء المتعمدة لتعطيل اللعب“ من قبل سيتي.

وقال غوارديولا إن تصريحاته اقتطعت من سياقها، موضحًا: ”ما قام به ليفربول هذا الموسم والموسم الماضي عدة مرات يأتي لأنه يملك جودة أداء عالية تمكنه من القتال حتى النهاية، في بعض الأحيان في الدقيقة 94 أمام ليستر سيتي من ركلة جزاء (خلال الانتصار 2-1) تجد نفسك تهتف ‭’‬يا الهي‭’‬.

وأضاف: ”لكن لم تكن لدي النية للقول إن ساديو ماني من هذا النوع من اللاعبين. وحتى في ظل هذا، فإن الحكم وتقنية حكم الفيديو المساعد ستحتسب ركلة جزاء. ربما أكون مخطئا لأن أفكر أنها لم تكن ركلة جزاء، قال يورغن إنه يعرف ساديو أكثر مني، يورغن يحاول أن يكون إيجابيًا عندما يقول إن الأمور ليست على هذا النحو“.

ويملك سيتي سجلاً مثاليًا في دوري أبطال أوروبا برصيد ثلاثة انتصارات في المجموعة الثالثة وسيواجه أتلانتا الذي خسر كافة مبارياته حتى الآن.

ومع تقدمه بفارق خمس نقاط على دينامو زغرب وشاختار دونيتسك، فإن فوز سيتي سيضمن عبوره لمراحل خروج المغلوب. وقال جوارديولا إنه سيختار تشكيلة قوية ليحسم مسألة التأهل.

وقال المدرب الإسباني ”أريد التأهل في أسرع وقت ممكن، لو لم يحدث هذا غدا فسيكون في مباراة أخرى، لا أفكر في تطبيق قاعدة التناوب في التشكيلة“.