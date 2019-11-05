فينغر يضع نفسه بين المرشحين لتدريب بايرن ميونخ

أكد الفرنسي المخضرم آرسين فينغر المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي اهتمامه البالغ بتولي تدريب بايرن ميونخ خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل من منصبه يوم الأحد الماضي.

وابتعد فينغر عن التدريب منذ رحيله عن آرسنال عام 2018 ، لكنه أصر دائمًا على رغبته في العودة إلى تدريب أحد الأندية الكبرى في أوروبا وكشف عن استعداده لفتح حوار مع حامل لقب البوندسليغا.

وبات فينغر آخر المدربين المهتمين بتدريب بايرن ميونخ وبينهم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان السابق وماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس وميلان السابق.

ورد فينغر على سؤال بشأن مدى اهتمامه بتدريب بايرن ميونخ قائلًا ”بالطبع مهتم. التدريب هو كل حياتي حتى الآن. سيخبرك أي مدرب سبق له العمل في المهنة بنفس الشيء. أن افتقد التدريب بشدة“.

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية : ”لكن من ناحية أخرى مباريات كرة القدم والانتصارات وإعداد الفريق للمباريات والشعور بالرضا والشغف المشترك مع اللاعبين. هذا شيء افتقده بشدة“.

وتابع ”بالطبع أعمل في التدريب منذ أن كان عمري 33 عامًا وحتى 69 عاما دون توقف وفي أعلى المستويات في أوروبا. 36 سنة دون توقف. حتى لو ابتعدت عن ذلك فالابتعاد عن الضغوط لمدة عام لم يكن سيئًا للغاية بالنسبة لي. يقول الأشخاص الذين يعرفونني جيدًا إنني أكثر استرخاءً – وهذا حقيقي“.

وقضى فينغر 12 عامًا في آرسنال حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز وسبعة في كأس الاتحاد الإنجليزي بينما يبحث بايرن عن مدير فني جديد بعد إقالة كوفاتش بعد هزيمة مذلة للفريق في الدوري الألماني 5-1 أمام اينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي.

ويحتل النادي البافاري المركز الرابع في الدوري حاليًا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

خسارة مذلة

وأعلن كارل-هاينتس رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن عقب قرار الإقالة ”أداء الفريق في الأسابيع الماضية والنتائج التي حققها أظهرت أننا بحاجة إلى إجراء. دخلت في نقاش مفتوح ومهم مع نيكو في هذا الشأن ونتيجة لذلك لم يعد نيكو مدربا لبايرن“.

وكانت الهزيمة أمام أينتراخت هي الثانية لبايرن هذا الموسم كما تعادل ثلاث مرات.

وتابع رومنيغه ”نشعر بالأسف تجاه هذا التطور. أود توجيه الشكر لنيكو كوفاتش بالنيابة عن بايرن لعمله وخاصة بعد فوزه بالثنائية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي“.

وسيتولى هانز فليك مساعد كوفاتش المسؤولية في مباراتي أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وبروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت.

وقال كوفاتش الذي تولى المسؤولية في 2018 بعد فترة مع أينتراخت إنه كان ”القرار الصحيح. توصلت إلى هذا القرار بعد النتائج والأداء الذي قدمناه مؤخرًا“.

وتابع ”خلال هذه الفترة حققنا اللقب (الدوري) وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية. كان وقتًا جيدًا. أتمنى التوفيق للنادي والفريق“.

ويقدم بايرن أداء متواضعًا هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في الدوري وهو الأسوأ له في عشرة أعوام واهتزت شباكه بالعدد الأكبر من الأهداف عند هذه الفترة خلال العقد الماضي من الزمن.

وبينما يعتلي صدارة مجموعته في دوري الأبطال بفضل ثلاثة انتصارات من بينها الفوز الكبير 7-2 على توتنهام هوتسبير لم يصل بايرن إلى المستوى الذي ساعده على السيطرة في الدوري في المواسم السبعة الماضية وحصد لقب دوري الأبطال في 2013.