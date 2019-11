الاتحاد الإنجليزي يلغي رسميًا طرد هيونغ سون خلال مباراة توتنهام ضد إيفرتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي رسميًا إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها هيونغ مين سون، لاعب توتنهام ضد إيفرتون، بعدما قام الحكم بإشهارها في وجهه، بعد إصابة أندريه غوميز ”المروعة“، خلال لقاء الفريقين.

ومن خلال الإعادات التلفزيونية، تبين أن سون لم يتدخل على قدم جوميز إطلاقًا، وبالتالي تم رفع البطاقة الحمراء غير المستحقة التي حصل عليها اللاعب.

يذكر أن النتيجة كانت تشير إلى تقدم توتنهام بهدف دون رد، في الوقت الذي طُرد فيه سون، قبل أن يتمكن إيفرتون من معادلة النتيجة استغلالًا للنقص العددي في صفوف السبيرز.

وكانت تقارير بريطانيّة ذكرت أن توتنهام هوتسبير تقدّم بطعن ضد البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه سون هيونغ-مين بعدما تسبب بتعرض أندريه غوميز لاعب إيفرتون لإصابة مروّعة في الكاحل خلال مباراة بالدوري الإنجليزي، يوم الأحد.

وتعرّض غوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في غوديسون بارك وفقد توازنه بعد تدخّل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام.

BREAKING: Tottenham forward Son Heung-min's red card against Everton has been overturned by an independent panel

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 5, 2019