أندريه غوميز يغادر المستشفى وإيفرتون لم يعلن موعد عودته للملاعب

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي خروج لاعبه البرتغالي أندريه غوميز من المستشفى؛ بعد خضوعه لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الكاحل تعرض له خلال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع توتنهام هوتسبير، يوم الأحد الماضي، في الدوري.

وقال إيفرتون في بيان عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء: ”بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، أمس، خرج الآن أندريه غوميز من المستشفى وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي“.

وأجهش سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير بالبكاء؛ بعدما تسبب في إصابة مروعة للبرتغالي غوميز لاعب إيفرتون، حيث حصل سون على بطاقة حمراء عقب سقوط غوميز مصابًا بكسر في كاحل القدم اليمنى.

وكان المهاجم الكوري الجنوبي مذهولًا رغم أن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال إن قرار طرده لم يكن ”عادلًا“، وهي وجهة نظر اتفق معها العديد من اللاعبين السابقين والنقاد.

وأظهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الحمراء لسون بعد الخطأ ضد غوميز، وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة، إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد ”بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر“.

وذكرت تقارير بريطانية، أن توتنهام هوتسبير تقدم بطعن ضد البطاقة الحمراء التي نالها سون، خاصة وأن الطرد سيبعده عن الملاعب مباراتين.

واعترف المهاجم التركي جينك طوسون مهاجم إيفرتون، بأنه لم يسعد بهدفه الأول في البريميرليغ هذا الموسم، قائلًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”لم أستمتع بأول هدف لي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ بسبب الإصابة المروعة التي تعرض لها غوميز“.

وأضاف طوسون الذي كان آخر أهدافه في الدوري أمام توتنهام أيضًا في الجولة الأخيرة، الموسم الماضي: ”عندما تعرض للإصابة حاولت تسجيل هدف من أجله وقد حدث“.

بداية التعافي

وقال إيفرتون، إنه يتوقع تعافيًا كاملًا للاعب الوسط غوميز بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الكاحل، وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت: ”خضع غوميز لجراحة لعلاج الكسر في الكاحل الأيمن وتمت العملية بشكل جيد جدًا. من المتوقع تعافي اللاعب البالغ عمره 26 عامًا بشكل تام“.

ولم يحدد إيفرتون جدولًا زمنيًا لعودته إلى الملاعب، لكنه تعافى في المستشفى قبل بدء عملية التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وقال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، في وقت سابق، إن النادي سيمنح كل الدعم لغوميز وعائلته.

وأضاف: ”تعرض لإصابة خطيرة لكنني أثق بنسبة 100 بالمائة أنه سيعود أقوى كلاعب كرة قدم وكشخص؛ لأنه إنسان رائع“.