تقرير يكشف موقف مانشستر سيتي من انتقال ستيرلينغ إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إنجليزي موقف نادي مانشستر سيتي ، عن موقفه من انتقال رحيم ستيرلينغ نجم الفريق، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد يجهز عرضًا لضم ستيرلينغ مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى الويلزي غاريث بيل.

ونفى وكلاء بيل لقناة ”La Sexta“ الإسبانية، حديث ريال مدريد مع اللاعب حول هذا عرض مانشستر سيتي، لكنهم أكدوا رغبته في الرحيل في الشتاء.

عرض مرفوض

وأكد موقع ”مانشستر إيفنينج نيوز“ المقرب من نادي مانشستر سيتي، أنه لا توجد أي نية للتفريط في ستيرلينغ خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“، أن ريال مدريد يسعى لتقديم عرض جريء للتعاقد مع النجم الإنجليزي.

وأشارت إلى أن اللاعب كان يحظى باهتمام الميرينغي منذ عام 2014، قبل أن تتجدد رغبة النادي الملكي في التعاقد معه بعد تطور مستواه في مانشستر سيتي منذ تولي الإسباني بيب غوارديولا منصب المدير الفني للفريق.

تطور مذهل

ويبدو موقف إدارة السيتي واضحًا، فلا يوجد ما يبرر التخلي عن اللاعب، بعد أن قام بتمديد تعاقده مع النادي قبل عام حتى نهاية موسم 2023.

وأصبح ستيرلينغ أحد أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة، كما زادت قيمته السوقية بشكل ملحوظ، بفضل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق الإنجليزي.

وأعرب ستيرلينغ، في وقت سابق، عن رغبته في اللعب لأحد الأندية خارج إنجلترا، إلا أنه يعيش حالة من الاستقرار مع السيتيزن في الوقت الحالي.

وقال ستيرلينغ في تصريحات سابقة: ”منذ كنت صغيرًا كنت أريد اللعب خارج إنجلترا، لكنني سعيد الآن في مانشستر سيتي“.

وأضاف: ”مانشستر كان جميلًا، أنا أحب القرى الصغيرة، حيث أستطيع الخروج وتناول الغذاء وقضاء الوقت بهدوء مع عائلتي، بعيدًا عن وسط المدينة، نحن سعداء هنا حقًا“.

موقف غاريث بيل

وأوضح موقع ”مانشستر إيفنينج نيوز“، أن مانشستر سيتي ليس مهتمًا بالتعاقد مع غاريث بيل، بجانب رفضه التفريط في ستيرلينغ.

وكان غاريث بيل قد ارتبط في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وربطت العديد من التقارير الصحفية غاريث بيل بالانتقال إلى فرق تشيلسي ومانشستر يونايتد، بجانب اللعب في الدوري الصيني.

وقالت إذاعة ”كادينا سيرا“ الإسبانية، إن بيل حسم قراره بشكل نهائي في ريال مدريد، وأكد أنه لا يريد البقاء في الميرينغي؛ لأنه يرى أن الطريقة التي يتم التعامل بها معه يشوبها الكثير من عدم الاحترام.

وأشارت الإذاعة، في تقرير اليوم الإثنين، إلى أن بيل أكد أنه سيرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2020، مؤكدًا أنه يملك العديد من العروض الخارجية.

وتابعت: ”بيل أصبح قريبًا للغاية من الرحيل، خاصة أن مديري أعماله تلقوا عروضًا مغرية للغاية من أندية صينية كبيرة لضم بيل في الميركاتو الشتوي“.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن مديري أعمال غاريث بيل يضغطون على إدارة ريال مدريد لقبول رحيل اللاعب الويلزي الدولي، في ظل إصراره على عدم الاستمرار في صفوف الميرينغي.

عروض إنجليزية

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن هناك 3 أندية إنجليزية أجرت بالفعل اتصالات مع غاريث بيل لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأندية هي: مانشستر يونايتد، آرسنال، وتوتنهام هوتسبير، النادي السابق الذي انتقل منه بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للويلزي غاريث بيل 60 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.