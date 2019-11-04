الفيفا: كارديف سيتي يواجه حظرًا على الانتقالات بسبب قضية إيميليانو سالا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، إنه قد يتم منع كارديف سيتي من التعاقد مع لاعبين جدد في ثلاث فترات انتقال متتالية إذا لم يدفع لنادي نانت الفرنسي الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد مع إيميليانو سالا الذي قتل في حادث تحطم طائرة اثناء سفره للانضمام للنادي الويلزي.

وكشف الفيفا عن الحيثيات الكاملة لقراره الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي والذي يفيد بأن كارديف يجب أن يدفع الدفعة الأولى المتفق عليها والتي تبلغ ستة ملايين يورو لنانت (6.70 مليون دولار).

وبعد التعاقد مع كارديف في يناير/ كانون الثاني الماضي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19.37 مليون دولار) سافر سالا للانضمام لناديه الجديد لكن الطائرة سقطت في القنال الإنجليزي.

وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عامًا) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث تحت الماء.

وقالت لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا، إنه إذا لم يدفع كارديف ستة ملايين يورو خلال 45 يومًا من تسلمه تفاصيل الحساب البنكي من نانت ”فإنه سيتم معاقبته بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد محليًّا أو دوليًّا لفترة قد تصل إلى ثلاث فترات انتقال متتالية كاملة“.

Une pensée pour Emiliano Sala qui aurait fêté ce jeudi ses 29 ans. ???????????? pic.twitter.com/iVZUGnPJ2M — Passion Football Club (@PassionFootClub) October 30, 2019

وأضافت أن الحظر لثلاث فترات انتقال قد يتم رفعه حال التزام كارديف بقرار الفيفا.

ولم يرد كارديف سيتي على الفور على طلب للتعليق، لكن النادي قال سابقًا إنه يعتزم الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا.

وقال الفيفا، إن القرار يستند إلى أن صفقة الانتقال كانت تمت رسميًّا قبل وفاة سالا وبالتالي يصبح كارديف ملزمًا بدفع المبالغ المالية المتفق عليها.

لكن كارديف، الذي هبط من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، قال إن ملابسات وفاة سالا في رحلة طيران نظمها وكيل أعمال أشرف على الصفقة تعني أن نانت مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالنادي.