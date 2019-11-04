آدم لالانا يستعد للرحيل عن نادي ليفربول في الميركاتو الشتوي

قالت تقارير صحفية إن آدم لالانا، نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد للرحيل عن الريدز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وينتهي عقد لالانا في نهاية الموسم الجاري، يونيو المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده مع بطل أوروبا حتى الآن، وسط مباحثات لم تسفر عن نتائج إيجابية.

عروض جادة

وأكدت صحيفة ”الديلي تليغراف“ البريطانية، أن لالانا تلقى عروضاً جادة من بعض أندية الدوري الأمريكي والصيني للرحيل عن ليفربول.

وأشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب لا يرغب في التفريط في خدمات لالانا، ويمكن أن يعرض عليه التجديد مع ليفربول لمدة موسم واحد فقط.

وشارك لالانا هذا الموسم في 8 مباريات، بإجمالي 304 دقائق، وأحرز هدفاً واحداً وصنع هدفاً آخر، وكان أبرز بصماته هذا الموسم هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بملعب ”أولد ترافورد“، لينقذ الريدز من الخسارة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

إصابات مكررة

وانتقل لالانا إلى ليفربول في صيف 2014 من نادي ساوثهامبتون مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وتعرض لالانا للعديد من الإصابات التي أثرت سلبياً بشدة على مسيرته مع ليفربول خلال المواسم الماضية.

ويمتلك ليفربول العديد من لاعبي الوسط، وعلى رأسهم جوردان هندرسون وفينالدوم وتشامبرلين وفابينيو وجيمس ميلنر ونابي كايتا؛ ما يجعل مهمة لالانا في المشاركة بشكل أساسي صعبة للغاية، وإن كان كلوب بدأ يمنح اللاعب الفرصة في بعض المباريات، ولعب أساسياً في لقاء أستون فيلا الماضي، والذي انتهى لصالح الريدز 2-1.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب خلال الموسمين الماضيين، قبل المواجهة النارية التي ستجمع الفريقين، يوم الأحد المقبل، على ملعب ”أنفيلد“ في المرحلة الثانية عشرة من البريمييرليغ.

محمد صلاح إلى يوفنتوس؟

وأشارت تقارير سابقة إلى أن المصري الدولي محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، كان ولا يزال على رادار يوفنتوس، إذ كانت تقارير سابقة أشارت إلى رغبة البيانكونيري في ضم اللاعب مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وتألق صلاح، اللاعب السابق لأندية بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، بشدة منذ انتقاله إلى ليفربول من روما قبل عامين، وقاد الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز بلقب هداف البريمييرليغ موسمين متتاليين، كان آخرهما بالمناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني ومهاجم أرسنال، الغابوني أوباميانغ.

وتابعت الصحيفة: ”هناك 3 نجوم من توتنهام على رادار يوفنتوس أيضاً، وعلى رأسهم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي ينتهي عقده برفقة السبيرز في عام 2023 مثل: محمد صلاح، ومعه المدافع توبي ألدرفيريلد، والدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب الوسط المطلوب بشدة لدى ريال مدريد الإسباني، والذي ينتهي عقده في يونيو 2020“.