رابطة الدوري الإنجليزي توضح أسباب طرد هيونغ سون في مباراة توتنهام ضد إيفرتون

أجهش سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بالبكاء بعدما تسبب في إصابة مروعة للبرتغالي أندريه غوميز، لاعب إيفرتون، في تعادل الفريقين 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وحصل سون على بطاقة حمراء عقب سقوط غوميز مصابًا بكسر في كاحل القدم اليمنى.

وكان المهاجم الكوري الجنوبي مذهولًا رغم أن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال إن قرار طرده لم يكن ”عادلًا“، وهي وجهة نظر اتفق معها العديد من اللاعبين السابقين والنقاد.

وقال ديلي آلي، لاعب توتنهام، الذي سجل هدف فريقه في التعادل 1-1 في استاد ”غوديسون بارك“، إن سون كان مصدومًا.

وأبلغ آلي شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”سون كان منهارًا تمامًا وأجهش بالبكاء. سون واحد من ألطف الأشخاص الذين يمكن أن تقابلهم في حياتك. لم يكن بمقدوره حتى أن يرفع رأسه وبكى بشدة“.

وكان الوضع مربكًا للغاية بشأن محاولة سون استخلاص الكرة التي شهدت تلامسًا بسيطًا مع جوميز، لكن لاعب الوسط البرتغالي فقد توازنه وسقط على الأرض وهو يركض بسرعة عالية.

وأعطى الحكم مارك أتكينسون إنذارًا في البداية للمهاجم الكوري ثم طرده بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

