رابطة الدوري الإنجليزي توضح أسباب طرد هيونغ سون في مباراة توتنهام ضد إيفرتون

أجهش سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بالبكاء بعدما تسبب في إصابة مروعة للبرتغالي أندريه غوميز، لاعب إيفرتون، في تعادل الفريقين 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وحصل سون على بطاقة حمراء عقب سقوط غوميز مصابًا بكسر في كاحل القدم اليمنى.

وكان المهاجم الكوري الجنوبي مذهولًا رغم أن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال إن قرار طرده لم يكن ”عادلًا“، وهي وجهة نظر اتفق معها العديد من اللاعبين السابقين والنقاد.

وقال ديلي آلي، لاعب توتنهام، الذي سجل هدف فريقه في التعادل 1-1 في استاد ”غوديسون بارك“، إن سون كان مصدومًا.

وأبلغ آلي شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”سون كان منهارًا تمامًا وأجهش بالبكاء. سون واحد من ألطف الأشخاص الذين يمكن أن تقابلهم في حياتك. لم يكن بمقدوره حتى أن يرفع رأسه وبكى بشدة“.

وكان الوضع مربكًا للغاية بشأن محاولة سون استخلاص الكرة التي شهدت تلامسًا بسيطًا مع جوميز، لكن لاعب الوسط البرتغالي فقد توازنه وسقط على الأرض وهو يركض بسرعة عالية.

وأعطى الحكم مارك أتكينسون إنذارًا في البداية للمهاجم الكوري ثم طرده بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

How is this a vile tackle from Son please explain cause it looks like a regular one to me.pic.twitter.com/tR17l8jgrE https://t.co/MO5uP1OoIK — Aden (@AdenY98) November 3, 2019

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: ”طرد سون كان لمجازفته بسلامة لاعب إثر الالتحام معه“.

وبعد الواقعة انطلقت التعليقات على تويتر، حيث قال مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق مايكل أوين ”قرار صادم بطرد سون لكن ذلك ليس مهمًا بالنظر للإصابة“.

وأضاف مهاجم إيفرتون وتوتنهام السابق غاري لينكر الذي هاجم أيضًا تكنولوجيا حكم الفيديو: ”سون منزعج بشدة وهذا واضح للغاية. لولا الإصابة لما حصل على البطاقة الحمراء“.

”استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو بهذا الشكل يقتل اللعبة. يجب استخدامها في المساهمة في إدارة المباراة بدلًا من الاستعانة بها في تصحيح مثل هذه الأخطاء البسيطة“.

وقال بوكيتينو إنه يساند غوميز وإن لاعبي إيفرتون ذهبوا إلى غرفة ملابس توتنهام لمواساة سون.

وأضاف: ”أعتقد أن سون شعر بالانزعاج الشديد نظرًا لعواقب الإصابة. أتمنى حظًا طيبًا لغوميز. ما يهم حاليًا هو تعافيه الكامل“.

وقال إيفرتون في وقت لاحق إن غوميز سيخضع لجراحة، اليوم الاثنين، لكن لم يحدد جدولًا زمنيًا لعودته إلى الملاعب.

ولم تكن إصابة غوميز مثار النقاش الوحيد في المباراة إذ عادت تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

وبعد هدف توتنهام مباشرة استخدم الحكم إعادة الفيديو ليقرر ما إذا كان آلي لمس الكرة بيده عندما قفز عاليًا ليقابل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء أرسلها ييري مينا.

رغم أن الإعادة أظهرت ضرورة احتساب ركلة جزاء، رغم قسوتها، لكن حكم الفيديو المساعد استغرق ثلاث دقائق قبل أن يصدر قراره لصالح لاعب توتنهام لتطلق جماهير إيفرتون صيحات استهجان.

وقال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون إنها كانت ”ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100%“ بعد مشاهدة الإعادة ذاتها بوساطة الفيديو“.

وأضاف: ”لا أدري لماذا يحتاجون دقيقتين أو ثلاث دقائق ثم يصدرون بعدها قرارهم“.

وقال بوكيتينو: ”تكنولوجيا حكم الفيديو من المفترض أن تساعد الحكم لكنها تصنع ارتباكًا إضافيًا“.