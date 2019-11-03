ليفربول يخطط لصفقة مدوية من تشيلسي

فجرت تقارير صحفية إسبانية، عن تخطيط نادي ليفربول الإنجليزي لصفقة مدوية من منافسه تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع “ ديفنسا سنترال“، فإن ليفربول ينوي التعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي، الذي يسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه.

وأضاف الموقع أن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يريد تدعيم خط وسط الريدز بالفرنسي كانتي

وكانت تقارير صحفية إسبانية ذكرت في الفترة الماضية، أن ريال مدريد مستعد لتقديم 70 مليون يورو من أجل ضم نغولو كانتي، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.

وختم الموقع الإسباني بأن تشيلسي يرفض التخلي عن كانتي الصيف المقبل؛ لأنه واحد من أعمدة الفريق في الفترة الأخيرة، لكن تقارير صحفية في إنجلترا وإسبانيا ذكرت أن كانتي سيغادر تشيلسي حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور إحدى عشرة جولة.

والشهر الماضي ذكرت صحيفة ”صن“، أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلمًا يسعى لتحقيقه ليكون إلى جوار البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب، ووفقًا للصحيفة الإنجليزية فإن ريال مدريد مستعد لتقديم جيمس رودريغيز إلى تشيلسي لإقناع النادي اللندني بالسماح ببيع كانتي.

وفي سبتمبر الماضي قال موقع“ديفنسا سنترال“، إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إدارة تشيلسي على ضم كانتي، بنهاية الموسم الحالي، وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي رحبت ببيع كانتي؛ بعد رفع حظر التعاقدات عن النادي اللندني، الذي يمتد إلى يناير المقبل.

وانضم كانتي إلى تشيلسي صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو، وشارك اللاعب الفرنسي مع البلوز في 148 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 7، علمًا أنه يرتبط مع البلوز بعقد حتى العام 2023.

وفي مارس الماضي قال كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”أنا لاعب في تشيلسي ولا أهتم بكل الشائعات التي تقال عني“، وأضاف: ”لا أهتم إذا ما كان اسمي ضمن قائمة المرشحين لزيدان في ريال مدريد، لأنني أركز فقط مع تشيلسي“.