توتنهام يواصل نتائجه المخيبة بتعادل درامي مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فشل نادي توتنهام هوتسبير في استعادة توازنه بعد تعادله 1/1 مع مضيفه إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، على ملعب غوديسون بارك.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في النصف الأول من المباراة، علمًا أن هاري كين نجم توتنهام غاب عن المباراة، قبل أن يسجل ديلي آلي لاعب توتنهام الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63، بعدما تلقى كرة من هيونغ مين سون ليتوغل إلى منطقة الجزاء، ويتلاعب بمدافعي إيفرتون ويسدد على يمين جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وطرد حكم المباراة اللاعب هيونغ مين سون في الدقيقة 79، بعد تدخل على آندري غوميز.

وخطف إيفرتون هدف التعادل من توتنهام في الدقيقة 90+7 بتوقيع جينك توسن.

وواصل توتنهام نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي، خسر مرتين وتعادل مرتين في آخر4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر 0/3 أمام برايتون، ثم تعادل 1/1 مع واتفورد، وأخيرًا خسر 1/2 أمام ليفربول، قبل أن يتعادل اليوم مع إيفرتون.

وحقق توتنهام تعادله الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، مقابل 4 خسائر، و3 انتصارات، ليرفع التعادل اليوم رصيده على إيفرتون إلى 13 نقطة في المركز العاشر، مناصفة مع وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد، وويستهام، في المقابل يملك إيفرتون 11 نقطة في المركز السابع عشر، مناصفة مع أستون فيلا.

ويسافر توتنهام لمواجهة النجم الأحمر الصربي، الأربعاء، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد يوم 9 نوفمبر.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل، ولم يخسر حتى الآن، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 25 نقطة.

وحصد ليستر سيتي 23 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع تشيلسي، في حين يأتي آرسنال رابعًا ويملك 17 نقطة.

وتتمثل المفاجأة في وجود شيفيلد يونايتد، الصاعد حديثًا، في المركز الخامس بعدما جمع 16 نقطة، ويتساوى في الرصيد مع بورنموث.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشرة:

1. ليفربول، 31 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 25 نقطة.

3. ليستر سيتي، وتشيلسي، ولكل منهما 23 نقطة.

4. آرسنال، 17 نقطة.

5. شيفيلد يونايتد وبورنموث، ولكل منهما 16 نقطة.

