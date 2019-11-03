ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على كريستال بالاس (صورة)

حصد ليستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب بنتيجة 2/0 على كريستال بالاس، اليوم الأحد، لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاجلار سويونكو الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 57، بعد كرة ركنية لعبها جيمس ماديسون، وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 88، بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من ديماراي غراي.

في المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع، ويستضيف ليستر سيتي منافسه آرسنال يوم السبت 9 نوفمبر.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل، ولم يخسر حتى الآن، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 25 نقطة.

وحصد ليستر سيتي 23 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع تشيلسي، في حين يأتي آرسنال رابعًا ويملك 17 نقطة.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ليستر سيتي في (2015/2016)، وهو الموسم الذي حقق فيه إنجازه التاريخي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، جمع 22 نقطة في أول 11 جولة، أما هذا الموسم فجمع 23 نقطة. كما أشارت الشبكة إلى أن ليستر سيتي حقق انتصاره الثاني عشر، تحت قيادة مدربه بريندان رودجيرس في الدوري الإنجليزي، منذ أن تولى المهمة في منتصف الموسم الماضي

وتتمثل المفاجأة في وجود شيفيلد يونايتد، الصاعد حديثًا، في المركز الخامس بعدما جمع 16 نقطة، ويتساوى في الرصيد مع بورنموث.

وحقق ليستر سيتي فوزه السابع في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، تحت قيادة مدربه بريندان رودجيرس، مقابل خسارتين وتعادلين، ليرفع الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 23 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع تشيلسي، الذي تغلب 2/1 على واتفورد أمس السبت.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر ستي:

1. ليفربول، 31 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 25 نقطة.

3. ليستر سيتي، وتشيلسي، ولكل منهما 23 نقطة.

4. آرسنال، 17 نقطة.

5. شيفيلد يونايتد وبورنموث، ولكل منهما 16 نقطة.

وفي أبرز مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي فاز ليفربول 2/1 على أستون فيلا، وتشيلسي 2/1 على واتفورد، ومانشستر سيتي 2/1 على ساوثهامبتون، وتعادل آرسنال مع وولفرهامبتون، وسقط مانشستر يونايتد 0/1 أمام بورنموث.

وستكون الجماهير على موعد مع مباراة مثيرة، عندما يلعب ليفربول المتصدر، مع مانشستر سيتي الثاني، وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، يوم الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد.