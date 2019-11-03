ضربة قوية لبوكيتينو مدرب توتنهام

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن المهاجم الدولي هاري كين، نجم توتنهام، سيغيب عن مباراة السبيرز أمام إيفرتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت صحيفة ”ديلي ميل“، أن كين يعاني من إصابة ستمنعه من التواجد في لقاء اليوم، وسيكون ذلك بمثابة الضربة القوية لتشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري كين مهدد أيضًا بالغياب عن مباراة فريقه أمام ريد ستار بلغراد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يستعين توتنهام بخدمات ريان سيسيجنون، أمام إيفرتون، لأول مرة هذا الموسم، منذ انضمامه من صفوف فولهام في الصيف الماضي.

وتعافى سيسيجنون مؤخرًا من الإصابة التي كان يعاني منها في أوتار الركبة، والتي حرمته من المشاركة في المباريات منذ بداية الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثالث عشر وفي رصيده 12 نقطة، علمًا أن هاري كين شارك الموسم الحالي في 13 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع هدفًا، بينها 10 مشاركات في الدوري الإنجليزي، سجل فيها 6 أهداف.