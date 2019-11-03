مانشستر يونايتد ينافس ليفربول في صفقة فيرنر

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق شرس مع نادي ليفربول من أجل ضم المهاجم تيمو فيرنر، لاعب نادي لايبزيغ الألماني.

ويعتبر فيرنر، البالغ من العمر 23 عاماً، أحد الأهداف السابقة والحالية لنادي ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ومتصدر الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ حالياً، وسط تقارير حول رغبة مسئولي الريدز في حسم الصفقة خلال سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الشتوي، في يناير 2020.

طلب سولشاير

إلا أن النرويجي أولي غونار سولشاير طلب من مسئولي مانشستر يونايتد التحرك الجاد لحسم صفقة فيرنر في ميركاتو الشتاء، بحسب ما أكدته صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن سولشاير أكد ضرورة التعاقد مع فيرنر، في ظل العقم الهجومي الشديد الذي يعاني منه المانيو، الذي سجّل لاعبوه 13 هدفاً فقط في 11 مباراة، ولم يجمع الفريق سوى 13 نقطة فقط، يحتل بها المركز العاشر بعيداً تماماً عن المنافسة على اللقب، أو حتى على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد أمس أمام بورنموث بهدف نظيف، لينال هزيمته الرابعة هذا الموسم، إضافة إلى 4 تعادلات، و3 انتصارات فقط.

وأكدت ”إكسبريس“ أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لدفع 27 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع ناديه لايبزيغ.

تألق مستمر

وكان فيرنر قريباً من الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، إلا أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة، ما أصاب اللاعب بحالة من الإحباط الشديد.

وأحرز فيرنر 3 أهداف، هاتريك، في انتصار لايبزيغ الساحق على ماينز 8- صفر، في الدوري الألماني، البوندزليغا، أمس السبت.

ورفع فيرنر رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 13 هدفاً في 15 مباراة، إضافة إلى صناعة 6 اهداف أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية للألماني فيرنر 65 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

لاعب ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد

وقال موقع thewistle إن مسئولي مانشستر يونايتد وضعوا الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، ضمن قائمة المطلوبين في ميركاتو الشتاء.

وأشار الموقع إلى أن إدارة المانيو بدأت في جس نبض مسئولي ريال مدريد لمعرفة ما إذا كان النادي الملكي مستعدا لبيع المهاجم الصربي.

وانتقل يوفيتش إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو، ولكن اللاعب الصربي لم ينجح في إثبات وجوده مع الميرينغي، واكتفى بإحراز هدف واحد فقط مع الفريق، في مباراة ليغانيس التي انتهت لصالح الملكي بخماسية نظيفة.

ويرغب ريال مدريد في المقابل في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، الذي يُعتبر صفقة مطلوبة لمواطنه زين الدين زيدان، مدرب الريال، الذي يُصرّ على ضم اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018 مع منتخب فرنسا.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض كبير للحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وقالت الصحيفة نقلًا عن ”غارديان“ إن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة مارتينيز.