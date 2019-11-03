تقارير تكشف عن خطوة جديدة من إدارة آرسنال للتعاقد مع جوزيه مورينيو

كشف تقارير صحفية عن خطوة جديدة من قبل إدارة آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لقيادة الفريق هذا الموسم خلفًا للمدرب الحالي أوناي إيمري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”التايمز“ البريطانية، يوم الأحد، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، المدير الرياضي لآرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للغانرز خلال الموسم الحالي.

وقال مورينيو لمدير الكرة في آرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة.

وأشار التقارير إلى أن السبب وراء هذا الاجتماع هو استعراض مورينيو لخططه التي يطمح لتطبيقها مع الفريق الإنجليزي، وبناء مشروع قوي يستهدف عودة الفريق لسابق عهده والمنافسة على البطولات المختلفة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوناي إيمري قد يكون أمامه مباراة أو اثنتان فقط لخسارة مقعده على دكة بدلاء الغانرز، لأن الإدارة تفكر في إجراء التغيير قبل نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت أن تعادل آرسنال مع وولفرهامبتون، أمس السبت، بنتيجة 1-1 وضع ضغطًا إضافيًا على إيمري وزاد من القلق لدى الجماهير في ملعب الإمارات.

وأكدت ”التايمز“ أن مورينيو يتمسك بأن تكون تجربته المقبلة في عالم التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقف عقبة واحدة قد تعرقل الاتفاق بين آرسنال ومورينيو، وهي سعي فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد معه حال إقالة زين الدين زيدان الذي يتعثر في النتائج في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولا يزال مورينيو حتى الآن دون فريق، مكتفيًا بظهوره الإعلامي كخبير لقناة ”سكاي“ الخاصة أو غيرها. وقد أقرّ بنفسه أنه عمل ”ليس سهلًا“ إطلاقًا، وأنه ”يود“ العودة قريبًا إلى عالم التدريب.

وأقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد سلسلة نتائج مخيبة.

يذكر أن مورينيو رفض تدريب روما وبنفيكا وليون، ولم يصغِ لعروض الدوري الصيني، رغم ارتباط اسمه بتدريب إنتر ميلان ويوفنتوس، قبل التعاقد مع أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري على الترتيب.