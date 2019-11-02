مباراة ليفربول وأستون فيلا.. تسلل فيرمينو بـ“إبطه“ يثير الجدل من جديد بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد

مباراة ليفربول وأستون فيلا.. تسلل فيرمينو بـ“إبطه“ يثير الجدل من جديد بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد

المصدر: رويترز

أخذ الجدل الشديد بشأن مراجعات تقنية حكم الفيديو المساعد بعدًا خياليًا، اليوم السبت، بعد أن تم احتساب تسلل على روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بسبب تقدمه بفارق إبط في مباراة الفريق التي فاز فيها على استون فيلا 2-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكانت تسديدة فيرمينو في الدقيقة 28 كفيلة بمنح التعادل لليفربول الذي كان متراجعًا 1-صفر أمام فيلا وقتها لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل وأكدت تقنية حكم الفيديو ذلك.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في تغريدة على تويتر مصحوبة بشرح لصورة في الأعلى لخط متعامد على أرضية الملعب يمر بإبط اللاعب البرازيلي ”الخط الأحمر يكشف عن موقع إبط فيرمينو والذي يتقدم بفارق ضئيل على اخر مدافع لاستون فيلا“.

وربما كان ليفربول سيشعر بالغضب بسبب القرار في حال لم يسجل هدفين قبل النهاية لينتزع الفوز.

وقال يورغن كلوب: ”فزنا 2-1 والأمر ليس بهذه الخطورة“، مضيفا أن محلل أداء الفريق عرض عليه الواقعة عقب المباراة ولم يشاهد فيها أي مخالفة.

وأضاف: ”في بعض الأحيان تسير الأمور في صالحك وفي بعض الأحيان ضدك. هكذا هو الحال. يجب أن نضمن أن النظام الجديد سيساعد اللعبة ولن يدخلها في حالة ارتباك. هذا كل ما في الأمر“.

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