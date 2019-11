مباراة ليفربول وأستون فيلا.. تسلل فيرمينو بـ“إبطه“ يثير الجدل من جديد بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد

أخذ الجدل الشديد بشأن مراجعات تقنية حكم الفيديو المساعد بعدًا خياليًا، اليوم السبت، بعد أن تم احتساب تسلل على روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بسبب تقدمه بفارق إبط في مباراة الفريق التي فاز فيها على استون فيلا 2-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكانت تسديدة فيرمينو في الدقيقة 28 كفيلة بمنح التعادل لليفربول الذي كان متراجعًا 1-صفر أمام فيلا وقتها لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل وأكدت تقنية حكم الفيديو ذلك.

So Atkinson was literally drawing lines at different angles until Firmino was put offside. Picture 1. Firmino is onside. (wrong) Picture 2. Firmino is offside (job done). pic.twitter.com/e3tr494k0P

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في تغريدة على تويتر مصحوبة بشرح لصورة في الأعلى لخط متعامد على أرضية الملعب يمر بإبط اللاعب البرازيلي ”الخط الأحمر يكشف عن موقع إبط فيرمينو والذي يتقدم بفارق ضئيل على اخر مدافع لاستون فيلا“.

وربما كان ليفربول سيشعر بالغضب بسبب القرار في حال لم يسجل هدفين قبل النهاية لينتزع الفوز.

وقال يورغن كلوب: ”فزنا 2-1 والأمر ليس بهذه الخطورة“، مضيفا أن محلل أداء الفريق عرض عليه الواقعة عقب المباراة ولم يشاهد فيها أي مخالفة.

Unusual to agree with Andy Gray on anything; but this just confirms everything that everyone saw (other than Ref, Linesman and VAR) for Firmino ‘disallowed’ goal. ????????‍♂️ pic.twitter.com/pd5s4Z0f7a

— AnfieldIndex (@AnfieldIndex) November 2, 2019