ماذا قال سولشاير بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي؟

اشتكى أولي غونار سولشاير من ”الافتقار لجودة الأداء“ من قبل تشكيلة مانشستر يونايتد عقب صحوة الفريق الأخيرة، والتي انتهت بالخسارة 1-صفر أمام بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسدد جوشوا كينغ مباشرة بنهاية الشوط الأول وهو ما أعاد يونايتد إلى أرض الواقع من جديد عقب ثلاثة انتصارات خارج ملعبه في كافة المسابقات وهو ما يعني أنه لم يفز بمباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي منذ تولى سولشاير المنصب بشكل دائم في مارس آذار الماضي.

وبدأ سولشاير بتشكيلة هجومية شملت أربعة في خط الهجوم وهم ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال ودانييل جيمس واندرياس بيريرا لكن الفريق لم يترك بصمة قوية عقب بداية رائعة.

وكانت أقرب الفرص للتعادل عن طريق البديل الشباب ميسون جرينوود قبل نهاية المباراة التي أقيمت في ظل أجواء تغلب عليها الرياح على الساحل الجنوبي.

وقال سولشاير الذي جمع فريقه 13 من 11 مباراة ليقبع في منتصف جدول الترتيب ”رباعي الهجومي يبدو واعدًا لكن الأمر كان خادعًا بعض الشيء اليوم.

”بدا أن بوسعنا أن نصنع الكثير من الفرص لكننا افتقرنا للتمريرة واللمسة الأخيرتين وهو ما نحتاج إلى تحسينه. افتقرنا لجودة الأداء في بعض الأوقات أمام المرمى.

”لم تكن مباراة كرة قدم رائعة. لكي تفوز بالمباريات، فإن عليك أن تسجل أهدافًا“.

وتركت الهزيمة يونايتد متراجعًا بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي سيلعب أمام واتفورد في وقت لاحق.

وقال سولشاير: ”لكي تنافس على مركز ضمن الأربعة الأوائل، فإنك بحاجة للفوز بمباريات مثل هذه. نشعر بالإحباط“.