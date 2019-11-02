غوارديولا يصب غضبه على مساعد مدرب ساوثهامبتون (فيديو)

أظهر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غضبه الشديد من مساعد مدرب ساوثهامبتون الذي كان يحتفظ بالكرة كلما خرجت من الملعب خلال تقدم فريقه بهدف نظيف على سيتي قبل أن يحسم حامل اللقب الفوز بهدفين مقابل هدفي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وبعد خسارته المذلة بتسعة أهداف نظيفة أمام ليستر سيتي آخر مبارياته بالدوري الممتاز، وجد ساوثهامبتون نفسه متقدمًا بهدف على سيتي، وفي طريقه للفوز على حامل اللقب عندما وضعه جيمس وارد براوز في المقدمة في الدقيقة 13.

ومع تقدم الوقت بات سيتي في وضع صعب قبل أن يدرك سيرجيو أغويرو التعادل في الدقيقة 70 ويحرز كايل ووكر هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

???? عندما كان ساوثهامبتون مُتقدماً 1-0 كان مساعد مدرب ساوثهامبتون يحتفظ بالكرة لإضاعة الوقت … بعدما قلب مانشستر سيتي الطاولة هذا مافعله بيب عندما تحصل على الكرة ???? pic.twitter.com/YOa2WkEe47 — EPL World (@EPLworld) November 2, 2019

لكن المدير الفني الإسباني نفد صبره من تصرفات المدرب المساعد لساوثهامبتون في الدقيقة 60، عندما التقط كرة ومنحه إياها بدلًا من إضاعة الوقت عبر الإمساك بأي كرة تخرج من الملعب.

والتقط غوارديولا الكرة التي خرجت بعيدًا عن خط التماس وأعادها لمدرب ساوثهامبتون المساعد، وذلك كان يجعل فريقه يتأخر خاصة أن أفراد ساوثهامبتون الجالسين على مقاعد البدلاء كانوا يتأخرون في إعادة الكرة للملعب.

لكن فرحة سيتي لم تدم طويلًا، بعد أن وردت الأنباء بأن ليفربول سجل هدفين قبل النهاية على ملعب أستون فيلا ليفوز 2-1 ويحافظ على تصدره بفارق ست نقاط.

وحذر غوارديولا في منتصف الأسبوع الماضي بأن ساوثهامبتون سيرد بعد هزيمته المذلة أمام ليستر وسيشمر عن سواعد الجد وسيظهر بعض الصلابة والقوة، وثبت أن ذلك صحيح عندما فاجأ وارد-بروس جماهير سيتي في ملعب الاتحاد.