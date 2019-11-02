آرسنال يفشل في الانتصار ويكتفي بنقطة مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رفض فريق آرسنال، يوم السبت، الخروج فائزًا من مباراته أمام ضيفه وولفرهامبتون ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة.

ارسنال 1 × 1 ولفرهامبتون | اهداف اللقاء pic.twitter.com/mndTdJVvcW — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) November 2, 2019

تمكن آرسنال صاحب الأرض والجمهور من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الغابوني بيير أوباميانغ في الدقيقة 21.

بعدها رفض لاعبو وولفرهامبتون الاستسلام، وتمكن المكسيكي راؤول خيمينيز من تسجيل التعادل في الدقيقة 74 ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز شيفيلد يونايتد على بيرنلي بثلاثية نظيفة، وبرايتون على نوريتش سيتي بهدفين دون رد، ونيوكاسل يونايتد على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.