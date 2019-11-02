جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا.. ومانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون (صورة)

قدم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عودة مذهلة أخرى ليفوز 2-1 على مستضيفه أستون فيلا بهدفين متأخرين من آندي روبرتسون وساديو ماني اليوم السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة محافظا على تفوقه بست نقاط على مانشستر سيتي الذي انتصر 2-1 على ضيفه ساوثهامبتون.

وبدا أن الفريق القادم من منطقة مرسيسايد في طريقه لأول هزيمة في الدوري هذا الموسم بعدما حول محمود حسن ”تريزيجيه“ ركلة حرة من جون مكجين إلى داخل المرمى في الدقيقة 21.

لكن الظهير الأيسر روبرتسون قفز أعلى من الجميع ليقابل تمريرة ماني العرضية إلى داخل شباك الحارس توم هيتون في الدقيقة 87.

ثم حول ماني ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنطلق احتفالات جنونية من جماهير ليفربول.

وكانت النتيجة قاسية على أستون فيلا الوافد الجديد.

ورغم غياب قائده جاك غريليش ثم اللعب بإيقاع سريع والضغط العالي كان يمكن أن يتقدم أستون فيلا بعد 60 ثانية عندما سدد أنور الغازي كرة في يد أليسون بيكر من مدى قريب.

لكن ليفربول هاجم في الشوط الثاني وتصدى هيتون لمحاولتين من ماني، الذي أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، في الدقيقتين 50 و59.

وفي مباراة أخرى، رفض فريق آرسنال، الخروج فائزًا من مباراته أمام ضيفه وولفرهامبتون ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

بينما نجا مانشستر سيتي من مأزق ضيفه ساوثهامبتون بفضل هدفين متأخرين من سيرجيو أغويرو وكايل ووكر ليفوز 2-1.

وفاجأ ساوثهامبتون، الذي تلقى هزيمة مذلة 9-صفر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية وخسر 3-1 أمام سيتي في كأس الأندية الإنجليزية الأسبوع الماضي، مستضيفه بهدف جيمس وارد-بروس في الدقيقة 13.