مانشستر سيتي يقتنص فوزًا متأخرًا من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مانشستر سيتي يقتنص فوزًا متأخرًا من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: رويترز

نجا مانشستر سيتي من مأزق ضيفه ساوثهامبتون بفضل هدفين متأخرين من سيرجيو أغويرو وكايل ووكر ليفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفاجأ ساوثهامبتون، الذي تلقى هزيمة مذلة 9-صفر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية وخسر 3-1 أمام سيتي في كأس الأندية الإنجليزية الأسبوع الماضي، مستضيفه بهدف جيمس وارد-بروس في الدقيقة 13.

وقضى سيتي بقية المباراة وهو يحاول فك لغز دفاع ساوثامبتون إلى أن أدرك التعادل في الدقيقة 70 عندما حول أغويرو تمريرة ووكر العرضية إلى داخل الشباك.

وحاول ساوثهامبتون الصمود من أجل الحصول على نقطة لكن شباكه اهتزت بضربة رأس من ووكر قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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