مانشستر سيتي يقتنص فوزًا متأخرًا من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجا مانشستر سيتي من مأزق ضيفه ساوثهامبتون بفضل هدفين متأخرين من سيرجيو أغويرو وكايل ووكر ليفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفاجأ ساوثهامبتون، الذي تلقى هزيمة مذلة 9-صفر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية وخسر 3-1 أمام سيتي في كأس الأندية الإنجليزية الأسبوع الماضي، مستضيفه بهدف جيمس وارد-بروس في الدقيقة 13.

الدوري الانجليزي : مانشستر سيتي 2×1 ساوثهامتون | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/sptFkVA7gN — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 2, 2019

وقضى سيتي بقية المباراة وهو يحاول فك لغز دفاع ساوثامبتون إلى أن أدرك التعادل في الدقيقة 70 عندما حول أغويرو تمريرة ووكر العرضية إلى داخل الشباك.

وحاول ساوثهامبتون الصمود من أجل الحصول على نقطة لكن شباكه اهتزت بضربة رأس من ووكر قبل ثلاث دقائق من النهاية.