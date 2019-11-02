مانشستر يونايتد يسقط أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مانشستر يونايتد يسقط أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقى مانشستر يونايتد خسارة أعادته لطريق الهزائم أمام مضيفه بورنموث 0-1، مساء السبت، في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جوشوا كينغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد بهذه الخسارة عند 13 نقطة في المركز الثامن ”مؤقتًا“، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة وارتقى مؤقتًا للمركز السادس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل بورنموث هدف التقدم، عندما وجّه سميث عرضية منخفضة أمام المرمى، استقبل من خلالها كينغ الكرة ورفعها من فوق وان-بيساكا قبل التسديد مباشرة في الشباك.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي بنتيجة (3-1) على حساب نوريتش سيتي.

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