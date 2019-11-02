التشكيلة الرسمية لمباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا أستون فيلا وليفربول التشكيلة الرسمية لمواجهة فريقيهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ”فيلا بارك“ في إطار مباريات الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة أستون فيلا لمواجهة ليفربول:

هيتون، جويلبيرت، إينغلز، مينجز، تارجيت، مكجين، ناكامبا، دوغلاس لويز، الغازي، محمود حسن ”تريزيغيه“، ويزلي.

مواجهة مصرية بين صلاح وتريزيجيه! إليكم التشكيل الأساسي لمنافس اليوم…#فيلا_ليفربول https://t.co/5iCYv9j3SD — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 2, 2019

تشكيلة ليفربول:

أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، لالانا، محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.

ترينت يلعب مباراته رقم 100 مع الريدز وصلاح يبدأ أساسياً ????#فيلا_ليفربول pic.twitter.com/5gJs7ojPOp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 2, 2019

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز للحفاظ على فارق النقاط الستة الذي يفصله عن مانشستر سيتي، قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين في العاشر من نوفمبر على ملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات الجولة الـ 12.

ومن المنتظر أن يستعيد ليفربول قوته الضاربة فى مباراة اليوم، بعدما حرص يورغن كلوب المدير الفني لـ“الريدز“ على إراحة عدد كبير من العناصر الأساسية في مباراة آرسنال الماضية بمسابقة كأس الرابطة، في مقدمتهم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم جهود مدافعه جويل ماتيب الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة، في المقابل يسعى أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ من أجل تحقيق فوزه الرابع في المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر في جدول الترتيب.