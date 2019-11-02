تقرير: مانشستر يونايتد يشنّ غارة مفاجئة على ريال مدريد

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في يناير 2020، في محاولة لإعادة بناء الفريق، وتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي مطلع الموسم الجاري.

ويضع النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، تعزيز خط هجوم الفريق بوصفه الأولوية القصوى للنادي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ضعف الأداء الهجومي للخط الأمامي للمانيو.

صفقة مدريدية

وأحرز مانشستر يونايتد 13 هدفًا فقط في 10 مباريات خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال موقع ”thewistle“ إن مسؤولي مانشستر يونايتد وضعوا الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على رأس قائمة المطلوبين في ميركاتو الشتاء.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم السبت، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت جس نبض مسؤولي ريال مدريد لمعرفة ما إذا كان النادي الملكي مستعد لبيع المهاجم الصربي.

وانتقل يوفيتش إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو، ولكن اللاعب الصربي لم ينجح في إثبات وجوده مع الميرينغي، واكتفى بإحراز هدف واحد فقط مع الفريق، في المباراة الأخيرة أمام ليغانيس التي انتهت لصالح الملكي بخماسية نظيفة.

ويرغب ريال مدريد في المقابل في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، الذي يُعتبر صفقة مطلوبة لمواطنه زين الدين زيدان، مدرب الريال، الذي يُصرّ على ضم اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018 مع منتخب فرنسا.

نجم إنتر ميلان على رادار مانشستر يونايتد

وأكدت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض كبير للحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وقالت الصحيفة نقلًا عن ”غارديان“ إن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة مارتينيز.

وأضافت أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، يقدّم مستوى مميزًا خلال الموسم الجاري مع النيراتزوري بعد أن سجل 7 أهداف خلال 13 مشاركة مع فريقه.

وتحوّل لاوتارو مارتينيز إلى لاعب أساس في تشكيلة إنتر ميلان منذ تولي أنطونيو كونتي المدير الفني الأسبق لتشيلسي الإنجليزي مهمة تدريب الفريق.

معاناة سولشاير

ويعاني النرويجي أولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر من عدم توافر بدائل هجومية جيدة في فريقه هذا الموسم.

وقالت ”ديلي ميرور“ إن سولشاير يمتلك فقط مهاجمين في تشكيلته، هما: الفرنسي أنتوني مارسيال، والدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وحاول المدير الفني لمانشستر يونايتد الاعتماد على اللاعب الشاب يونغستر غرينوود، لكن الوقت يبدو مبكرًا للاعتماد عليه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع مستوى مارتينيز مع إنتر ميلان الموسم الحالي، حيث ارتفع معدل التهديف لديه من هدف واحد في كل 4 مباريات، إلى هدف في كل مباراتين.

وبجانب لاوتارو مارتينيز فقد حددت إدارة مانشستر يونايتد اسمًا بديلًا في حال عدم نجاح المفاوضات مع إنتر ميلان.

وقالت ”ديلي ميرور“ إن النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، هو ثاني المرشحين للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيكون عليه الدخول في صراع قوي مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الموهبة النرويجية.