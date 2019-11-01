ليفربول ضد أستون فيلا.. كلوب يسعى إلى الحفاظ على فارق ”النقاط الست“ قبل مواجهة مانشستر سيتي

يتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الست نقاط، التي تفصله عن مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من شهر نوفمبر الحالي.

ولن يكون أمام ليفربول سوى تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، لتكون بمثابة الحافز المعنوي، وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق قبل مباراتيه أمام غينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 28 نقطة وبفارق ست نقاط أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وذلك قبل مباريات المرحلة الحادية عشرة التي تنطلق يوم السبت.

ويحل ليفربول ضيفًا على أستون فيلا، ويدرك أن الفوز سيعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة قبل المواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي في المرحلة التالية.

وخلال المباريات العشر الأولى للفريق بالمسابقة، أهدر ليفربول نقطتين فقط ليغرد منفردًا على الصدارة.

ويخوض الفريق المباراة أمام أستون فيلا بمعنويات مرتفعة وبعد حصول نجومه الأساسيين على قسط من الراحة، حيث خاض الفريق مباراته أمام أرسنال يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيلة أساسية تعتمد بأكملها على العناصر الاحتياطية، وحقق الفريق الفوز الغالي بركلات الترجيح بعد التعادل 5 – 5 مع المدفعجية.

ويرجح أن يحل ديان لوفرين في تشكيلة الفريق بدلًا من المصاب جويل ماتيب. وبخلاف هذا التغيير، يبدو أن ليفربول سيخوض المباراة بالقوة الضاربة، فيما وصف مديره الفني الألماني يورغن كلوب هذه الفترة بأنها ”أصعب فترة“ .

وأشار كلوب في تصريحات إلى شبكة ”سكاي سبورتس“ قبل مباراة الفريق السابقة في الدوري أمام توتنهام: ”نحتاج لبعض الحظ في بعض الفترات. علينا أن نكافح من أجل هذا. وهذا ما نفعله. لا ضمانات“.

في المقابل، يعاني مانشستر سيتي من مشاكل أكبر بسبب الإصابات قبل مباراته المرتقبة غدًا أمام ضيفه ساوثهامبتون والتي ستكون المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون أيام قليلة، حيث التقى الفريقان يوم الثلاثاء الماضي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكان الفوز من نصيب مانشستر سيتي 3 – 1. ويفتقد مانشستر سيتي جهود لاعبه إيمريك لابورت منذ فترة طويلة كما يغيب رودري عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

في المقابل، يبدو اللاعب الشاب إيريك غارسيا جاهزًا للمشاركة ضمن دفاع الفريق بعد تألقه في المباراة السابقة أمام ساوثهامبتون.

وقال غارسيا، 18 عامًا، اللاعب السابق بفريق الشباب في نادي برشلونة: ”هذا النوع من المباريات هو ما يساعدني. ولهذا، أواصل العمل وأنتظر فرصتي لإثبات قدرتي على اللعب“.

وأضاف: ”أشعر بالسعادة فعلًا لحصولي على الفرصة للعب (في كأس رابطة المحترفين). هذا مهم للغاية بالنسبة لي. مع الثقة التي قدمها لي اللاعبون والطاقم التدريبي، كان الأمر سهلًا على أرضية الملعب“.

ويستطيع تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي الانفراد بالمركز الثالث إذا حقق الفوز على مضيفه واتفورد، فيما يحل ليستر ضيفًا على كريستال بالاس يوم الأحد.

وقدم ليستر حتى الآن أفضل بداية له في الدوري الإنجليزي منذ فوزه المفاجئ بلقب البطولة في 2016. ويأمل نوريتش سيتي في الهروب من المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول المسابقة من خلال الفوز على مضيفه برايتون.

ويترقب دانيال فارك المدير الفني لنوريتش سيتي حالة حارس المرمى الهولندي تيم كرول، بعد الأشعة التي أجراها على ركبته حيث تعرض للإصابة خلال المباراة أمام مانشستر يونايتد مطلع هذا الأسبوع.

وقال فارك: ”أتمنى ألا تكون الإصابة سيئة للغاية… كان كرول قلقًا للغاية لأنها نفس الركبة التي أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي. أتمنى ألا تكون سيئة للغاية؛ لأنه لا يستطيع تحمل مزيد من الإصابات“.

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي بورنموث مع مانشستر يونايتد وأرسنال مع وولفرهامبتون ووست هام مع نيوكاسل وشيفيلد يونايتد مع بيرنلي وإيفرتون مع توتنهام يوم الأحد.