سولشاير يكشف دور مارسيال في استعادة راشفورد فعاليته الهجومية

أثنى أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة على أنطوني مارسيال لمساعدة زميله المهاجم ماركوس راشفورد لعودته لهز الشباك وثقته في نفسه في المباريات الأخيرة.

وأحرز راشفورد، الذي أكمل 22 عامًا أمس الخميس، هدفين في الفوز على 2/1 تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء الماضي بينهما هدف من ركلة حرة مذهلة رفعت رصيد أهدافه إلى 4 في آخر 3 مباريات شارك فيها أساسيًا مع فريقه.

وتزامن تألق راشفورد مع عودة مارسيال، الذي غاب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع للإصابة قبل عودته لهز الشباك في فوز يونايتد على نوريتش سيتي 3/1 مطلع الأسبوع الحالي.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة بورنموث خارج أرضه غدًا السبت: ”منذ عودة أنطوني وماركوس متألق. ربما يشعر (راشفورد) براحة أكبر عندما يواجه المرمى مباشرة، ولا يلعب وظهره لمرمى المنافس، لكن عمره 22 عامًا فقط ويريد إتقان جميع المهارات“.

وأضاف: ”أثق أننا سنرى المزيد من قدراته الهجومية كمهاجم صريح، أو إلى جوار أنطوني أو كثلاثي، هجومي مثلما حدث على ملعب نوريتش، أو على الأطراف مثلما أمام تشيلسي“.