جيسوس يعلق على التنافس مع سيرجيو أغويرو في مانشستر سيتي

علّق المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على التنافس مع زميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

ونقلت صحيفة ”صن“ عن جيسوس قوله: ”من الصعب وصف أغويرو. إنه أفضل هداف في النادي، كل مباراة يظهر لماذا حصل على هذه المكانة“.

وأضاف: ”بالطبع يجب أن أتعلم منه لأنه أسطورة. إنه يسجل في كل مباراة، أنا أريد تقليده، ولكن أعتقد أنني أختلف عن سيرجيو“.

وتابع: ”عمري 22 عامًا، ويجب عليّ أن أتطور في اللمسة الأخيرة. علاقتي بأغويرو جيدة للغاية، لأننا في بعض الأحيان نتواجه في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين، وهذا أمر مختلف تمامًا“.

وواصل: ”ألعب مع البرازيل كجناح أيمن أو مهاجم أيمن منذ كوبا أمريكا، وأنا أحب ذلك كثيرًا“.

وأردف: ”بدأت أيضًا في هذا المركز مع فريقي القديم، ثم تحولت للعب كمهاجم صريح، ولكني أحب اللعب في المركزين“.

واستطرد: ”من المهم للغاية أن تلعب في أكثر من مركز. ليس لدي أي تفضيل لمركز على آخر، كما أنني سأحترم قرار المدير الفني في النهاية“.