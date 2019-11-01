جيسوس يعلق على التنافس مع سيرجيو أغويرو في مانشستر سيتي

جيسوس يعلق على التنافس مع سيرجيو أغويرو في مانشستر سيتي

المصدر: فريق التحرير

علّق المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على التنافس مع زميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

ونقلت صحيفة ”صن“ عن جيسوس قوله: ”من الصعب وصف أغويرو. إنه أفضل هداف في النادي، كل مباراة يظهر لماذا حصل على هذه المكانة“.

وأضاف: ”بالطبع يجب أن أتعلم منه لأنه أسطورة. إنه يسجل في كل مباراة، أنا أريد تقليده، ولكن أعتقد أنني أختلف عن سيرجيو“.

وتابع: ”عمري 22 عامًا، ويجب عليّ أن أتطور في اللمسة الأخيرة. علاقتي بأغويرو جيدة للغاية، لأننا في بعض الأحيان نتواجه في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين، وهذا أمر مختلف تمامًا“.

وواصل: ”ألعب مع البرازيل كجناح أيمن أو مهاجم أيمن منذ كوبا أمريكا، وأنا أحب ذلك كثيرًا“.

وأردف: ”بدأت أيضًا في هذا المركز مع فريقي القديم، ثم تحولت للعب كمهاجم صريح، ولكني أحب اللعب في المركزين“.

واستطرد: ”من المهم للغاية أن تلعب في أكثر من مركز. ليس لدي أي تفضيل لمركز على آخر، كما أنني سأحترم قرار المدير الفني في النهاية“.

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