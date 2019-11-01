رغم تحذيره.. مدرب بيرنلي يرفض تغيير موقفه بشأن ادعاء السقوط للحصول على ركلات جزاء

قال شون دايك مدرب بيرنلي، إنه لا ينوي تخفيف حدة انتقاداته لكل لاعب يتعمد السقوط للحصول على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن مدربين بارزين حذّروه من أن ذلك قد يؤثر على مسيرته.

وانتقد دايك، جناح تشيلسي كالوم هودسون أودوي، يوم السبت الماضي؛ بعد تلقيه بطاقة صفراء عقب ما وصفه المدرب بأنه محاولة مخزية للسقوط داخل منطقة الجزاء خلال خسارة بيرنلي أمام تشيلسي.

وأضاف دايك: ”أبلغني مدربون بارزون بالتوقف عن هذه الانتقادات؛ لأنها ستؤثر على مسيرتي التدريبية. وقلت آسف، لن أفعل ذلك“.

وتابع: ”يجب أن تكون واضحًا مع نفسك ويمكنك النظر إلى المرآة دون خجل. لا أريد رؤية مثل هذه التصرفات“.

ونوّه: ”تحدثت مع المسؤولين بشأن فرض عقوبات بأثر رجعي في حالات الغش. إن هذا ادعاء سقوط. سنحضر اجتماعًا مع رابطة الدوري الممتاز وهذه نقطة من النقاط المطروحة للمناقشة خلال الاجتماع، لذلك سيكون الأمر مثيرًا“.

وأعرب المدرب البالغ من العمر 48 عامًا، عن أسفه لأنه تم تصويره بأنه شرير لمجرد مناقشة الموضوع.

وتابع: ”انتهى بي الأمر لأصبح شخصًا شريرًا وهذا شيء أعجز عن فهمه“.