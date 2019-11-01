ألكسندر أرنولد يستهدف شارة قيادة نادي ليفربول

يتطلع ترينت ألكسندر-أرنولد (21 عامًا) ظهير أيمن ليفربول إلى ارتداء شارة قيادة الفريق، عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، وخوض مباراته الـ100 مع النادي، غدًا السبت.

وقال ألكسندر-أرنولد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الجمعة: “ لا أخجل من قول ذلك (يصبح قائدًا لليفربول)، لأن هذا حلمي“.

وأضاف: ”سواء تحقق الحلم أو لم يتحقق، فالأمر ليس بيدي. لست من يختار القائد. لكن هذا شيء أود تحقيقه في يوم من الأيام. قيادة ليفربول شيء أحلم به دائمًا ويحفزني“.

ونشأ ألكسندر-أرنولد في مدينة ليفربول، ودخل أكاديمية النادي وعمره 6 سنوات. ولا يفكر في اللعب في أي مكان آخر.

وأضاف الدولي الإنجليزي: ”كنت دائمًا لاعبًا في ليفربول والنادي مثّل بيتي. لم أفكر مطلقًا في الانتقال إلى أي مكان آخر“.

وأردف: ”عندما كبرت كان حلمي دائمًا اللعب في ليفربول. الآن أنا أعيش الحلم ولا أرى أن ذلك سيتغير“.

وسيلتقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا في المسابقة، غدًا السبت.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأول شارك أرنولد مع ليفربول في 99 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 23، وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.