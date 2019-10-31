ليفربول قد يرسل فريقًا لكأس العالم للأندية وآخر يواجه أستون فيلا بكأس الرابطة

يدرس يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بطل أوروبا إمكانية الدفع بفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية نهاية العام في قطر، وفريق آخر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في نفس التوقيت.

وبلغ ليفربول دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوز درامي على آرسنال مساء الأربعاء بعد ركلات ترجيح، عقب التعادل 5-5 في الوقت الأصلي.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن مواجهة ليفربول مع أستون فيلا المقرر لها أحد أيام 17 أو 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الوقت الذي يشارك فيه الفريق في كأس العالم للأندية في الدوحة باعتباره بطلًا لأوروبا.

أزمة كبيرة

وقال كلوب مدرب ليفربول إن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الأول.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”لن نكون ضحية هذه المشكلة. كأس العالم للأندية… لو لم يتم تحديد موعد مناسب لنا وليس الساعة الثالثة صباحًا عشية عيد الميلاد فلن نلعب. الفيفا (الاتحاد الدولي) أبلغنا أن كأس العالم للأندية ستكون في هذا الوقت وعلينا الذهاب في هذا الوقت وسنفعل ذلك. رابطة الدوري الإنجليزي تبلغنا مواعيد اللعب في الدوري الممتاز وهو ما نفعله بوضوح“.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ليفربول سيسافر في نفس الفترة إلى النمسا لمواجهة سالزبورغ ولندن (مرتين) وبورنموث والدوحة، ما يعني أنه سيسافر ما لا يقل عن 12500 ميل في فترة شهرين ونصف الشهر.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن ليفربول سيلعب مع فيلا في الكأس في الثامن من يناير/كانون الثاني وهي الليلة التي من المقرر أن تقام فيها الجولة الأولى من الدور قبل النهائي لكأس العالم للاندية.

ومع ذلك ، إذا قررت رابطة كأس الأندية الإنجليزية المحترفة الالتزام بالموعد الأصلي سيضطر ليفربول لإيفاد فريق إلى الدوحة وآخر لمواجهة فيلا.

وبالقطع سيتسبب ذلك في أزمة كبيرة نظرًا لأن كلوب مجبر على المشاركة في كأس العالم بالقوة الضاربة، فضلًا عن العديد من اللاعبين الشبان الذين ساهموا في إسقاط آرسنال.

لكن الدفع بفريق آخر أمام فيلا سيظل خيارًا مطروحًا إذا أصرت الرابطة على الموعد الأصلي دون تأجيل المباراة بين الفريقين.

وأضاف المدير الفني الألماني: ”لو هناك جدول مباريات دون أن يستطيع فريق ما المشاركة في كل المباريات فيجب التفكير في جدول المباريات. أتمنى أن يبدأ ذلك الآن“.