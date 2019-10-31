تقرير: نادي ريال مدريد ينقض على نجم ليفربول بعد الصفقة المحبطة

كشفت تقارير صحفية إسبانية رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع ظهير أيسر مميز، يكون بديلًا مستقبليًا للبرازيلي مارسيلو، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا.

صفقة محبطة

وتعاقد ريال مدريد مطلع الموسم الجاري مع الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي من نادي ليون مقابل 48 مليون يورو، بعقد يستمر حتى منتصف عام 2025، ولكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح حتى الآن.

ولم يشارك ميندي، 24 عامًا، سوى في 3 مباريات فقط مع ريال مدريد منذ بداية الموسم: اثنتان منها في الدوري الإسباني، الليغا، وواحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكنه لم يترك بصمة إيجابية.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأسكتلندي الدولي أندي روبرتسون نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

نجم ليفربول

وتألق روبرتسون رفقة ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز من نادي هال سيتي في صيف 2017 مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط، ونجح الألماني يورغن كلوب في تطوير أداء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، وأصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي الريال يتابعون تطور روبرتسون، ويرون أنه سيكون الخيار الأمثل في الجبهة اليسرى للريال في المواسم المقبلة.

ويمتد عقد روبرتسون حتى منتصف 2023، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 60 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأبرم ريال مدريد العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبلغت قيمتها أكثر من 300 مليون يورو، إلا أن تلك الصفقات لم تغيّر كثيرًا من وضع الفريق.

غموض موقف زيدان

وكشفت تقارير صحفية المدرب الذي يحلم به رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز كي يقود النادي الملكي في المستقبل.

وتحيط الشكوك بمستقبل زين الدين زيدان داخل قلعة ”سانتياغو برنابيو“، حيث تراجع سقف التوقعات مع الولاية الثانية للمدرب الفرنسي، الذي قاد ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وعاد زيدان إلى مقعد القيادة الفنية في ريال مدريد في مارس الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أقيل من منصبه، وذلك بنفس أحلام الولاية الأولى، ولكن دون أي تطور يُذكر على صعيد الأداء والنتائج.

حلم كلوب

وترددت شائعات حول خليفة زيدان في تدريب ريال مدريد، وسط تكهنات حول عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، أو التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيليمانو أليغري، المدرب السابق لنادي يوفنتوس، أو تصعيد أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس مدرب فريق الكاستيا ليقود الفريق الأول للميرينغي.

ولكن موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي نقل عن تقارير صحفية إسبانية أن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، هو الحلم الذي يسعى بيريز لتحقيقه في ريال مدريد.

وأكد في تقرير أن التطور الرهيب الذي حققه كلوب رفقة ليفربول خلال السنوات الماضية، وقيادته للفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبرالأوروبي، وتصدره الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، الأقوى في العالم، جعل بيريز يرغب في استقدام الألماني المخضرم لقيادة النادي الملكي.

وينتهي عقد كلوب مع ليفربول في صيف 2022، ووقتها سيكون قد أمضى 7 مواسم رفقة الريدز، وهي نفس المدة التي قاد فيها ناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني.