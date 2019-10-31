نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: مواجهتان سهلتان لمانشستر سيتي ويونايتد.. وليفربول ضد أستون فيلا

انتهت أمس الأربعاء مباريات ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتأهل ثمانية أندية لربع النهائي هي مانشستر سيتي وإيفرتون وليستر سيتي واكسفورد يونايتد وكولشيستر وليفربول واستون فيلا ومانشستر يونايتد.

وأجريت قرعة ربع النهائي اليوم الخميس لتسفر عن مواجهتان سهلتان لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وهذه نتائج القرعة كاملة..

ـ أستون فيلا ضد ليفربول

ـ إيفرتون ضد ليستر سيتي

– أوكسفورد ضد مانشستر سيتي

ـ مانشستر يونايتد ضد كولشيستر

تهديدات كلوب

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس ربطة الأندية الإنجليزية المحترفة لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الأول.

وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح باستاد أنفيلد أمس الأربعاء بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5.

ويقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر لخوض كأس العالم للأندية.

وأبلغ كلوب الصحفيين ”لن نكون ضحية هذه المشكلة. كأس الأندية… لو لم يتم تحديد موعد مناسب لنا وليس الساعة الثالثة صباحا عشية عيد الميلاد فلن نلعب.

”الفيفا (الاتحاد الدولي) أبلغنا أن كأس العالم للأندية ستكون في هذا الوقت وعلينا الذهاب في هذا الوقت وسنفعل ذلك. رابطة الدوري الإنجليزي تبلغنا مواعيد اللعب في الدوري الممتاز وهو ما نفعله بوضوح“.

وأضاف ”لو هناك جدول مباريات دون أن يستطيع فريق ما المشاركة في كل المباريات فيجب التفكير في جدول المباريات. أتمنى أن يبدأ ذلك الآن“.

وأشار كلوب إلى أنه لو لم يتم تحديد موعد آخر لمباراة دور الثمانية فيجب أن يصعد المنافس من هذا الدور أو يدخل أرسنال بدلا من ليفربول في القرعة التي تقام اليوم الخميس.

وتابع المدرب الألماني ”أردنا الفوز وفعلنا ذلك ولو لم يُعثر على موعد مناسب لنا فلن نلعب في الدور المقبل وسيتأهل منافسنا بغض النظر عن هويته أو يلعب أرسنال بدلا منا“.