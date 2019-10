نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: مواجهتان سهلتان لمانشستر سيتي ويونايتد.. وليفربول ضد أستون فيلا

انتهت أمس الأربعاء مباريات ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتأهل ثمانية أندية لربع النهائي هي مانشستر سيتي وإيفرتون وليستر سيتي واكسفورد يونايتد وكولشيستر وليفربول واستون فيلا ومانشستر يونايتد.

وأجريت قرعة ربع النهائي اليوم الخميس لتسفر عن مواجهتان سهلتان لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وهذه نتائج القرعة كاملة..

ـ أستون فيلا ضد ليفربول

ـ إيفرتون ضد ليستر سيتي

– أوكسفورد ضد مانشستر سيتي

ـ مانشستر يونايتد ضد كولشيستر

CONFIRMED QUARTER-FINAL DRAW!

Here are the confirmed ties for the Quarter-Final draw, current holders @ManCity travel to @SkyBetLeagueOne @OUFCOfficial, and @SkyBetLeagueTwo @ColU_Official travel to Old Trafford to take on @ManUtd. #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/4yioU7PtBN

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 31, 2019