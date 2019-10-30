التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد آرسنال

يواجه نادي ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع ليفربول ضد آرسنال خلال شهرين، بعدما سبق أن التقيا في 24 أغسطس (آب) الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز 3-1 في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين، وسط تفوق واضح على البرازيلي ديفيد لويز.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية إثر فوزه الثمين على ضيفه توتنهام 2-1، واستعادته نغمة الانتصارات بعد التعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، فيما يعاني آرسنال بعدما خسر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 0-1، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة آرسنال على المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ليفربول لتكريس تفوقه أمام آرسنال الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على ”الريدز“، في آخر 9 مباريات جمعتهما، حيث خسر في 5 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات.

تشكيل ليفربول الرسمي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ويليامز، جوميز، فان دين بيرج، ميلنر..

خط الوسط: لالانا، كيتا، تشامبيرلين، اليوت.

خط الهجوم: أوريغي، بروستر.

تشكيل آرسنال الرسمي:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: بيليرين، هولدينغ، موستافي، كولاسينك.

خط الوسط: توريرا، ويلوك، نيلس، أوزيل.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي.